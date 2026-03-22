「門限20時で鬼電」アイナ・ジ・エンド、ストリートで踊り続けた大阪時代の記憶

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。3月21日（土）の放送では、レギュラーコーナー「小さな幸せBOX」をお届け。リスナーのみなさんの日々の小さな幸せをアイナと一緒にシェアしていくコーナーです。アイナ・ジ・エンド： 今日はこのコーナーをお届けしていきます。久々な企画ですね、「小さな幸せBOX」。皆さんの日々の小さな幸せとちょっとした幸せな気持ちをシェアしていくコーナーとなっております。どんどん紹介していくよ。＜リスナーからの小さな幸せBOX 神奈川県 19歳 女性 ラジオネーム・M＞「私は幼稚園のときから高校2年生までピアノを習っていて、大学生になった今は軽音部でキーボードを弾いています。最近ライブに向けて練習しているのですが、バンドのみんなで演奏を形にしていく時間がとっても楽しくて、音楽っていいなと幸せを感じました」アイナ：Mちゃん、わかります、すごくいいですよね。バンドで形になっていくあの感覚、多幸感が生まれますよね。みんなで何かを成し遂げるのって、音楽に限らずいつだって青春を味わえるから最高だよね。それにしても幼稚園から高2までピアノ一筋ってすごいね。先週のCocomiちゃんくらい音楽に詳しそう。ありがとうございます。＜リスナーからの小さな幸せBOX 埼玉県 51歳 男性 ラジオネーム・たかし＞「長女も次女も土日は一緒にお風呂に入った後で、僕が髪を乾かしていました。長女はもう中学生なのでとっくに卒業しましたが、小2の次女もとうとうひとりでできると言って卒業してしまいました（涙）。ほんの数分ですが、僕の前にちょこんと座って艶のある髪をドライヤーで乾かしていたあの時間がとっても尊く幸せだったなと。ヒメもパパに髪を乾かしてもらったことはありますか？」アイナ：たかしさん、私のことをヒメ言うてくれてありがとう。そっかそっか、娘ちゃんたちはお風呂上がりにパパに髪を乾かしてもらっていたんだね。いいなー。私はお父さんに髪を乾かしてもらった記憶がないんですよね。っていうか、髪って自分で乾かすもんじゃない？ そんなことない？でも、最高の思い出だよね。娘ちゃんからしたら、パパに触れられていたおかげで、パパとのコミュニケーションが自然と取れていたと思うし、幼い頃から無意識にお父さんと触れ合っていたのがめっちゃいいな。私もいつか親になったら、さりげなく髪を乾かしてあげられる関係を築きたいな。＜リスナーからの小さな幸せBOX 岡山県 59歳 男性 ラジオネーム・黄色いおじさんって言わんで＞「いつも夕方にランニングをしながら『ほなまた』を聴いています。平日は単身赴任しているので、週末に自宅に帰って、夕日を見ながら少しひんやりとしてきた空気をいっぱい吸って、空を見上げるとちょっと幸せだなって感じます」アイナ：リクエスト曲があるみたいですね。Kyrieの「宙彩（ソライロ）になって」を聴きたいと。「夕焼けの空を見上げるときに聴いたら最高ですよ」という言葉も添えてくれています。ありがとうございます。それにしても名前が「黄色いおじさんって言わんで」っていうのは、これ私に「黄色おじさん」って言われたんかな？ ライブとかで「そこの黄色おじさん、ありがとう」とか言ってそうですもんね、私。これからは言わないように気をつけていこうかなと思います。きっとね、可愛いと思って言ったんですよ（笑）。そして、この幸せなメール、すごい嬉しいね。単身赴任しているからちょっと寂しいかもしれないけど、週末には家に帰れると。で、夕日と一緒に「ほなまた」を聴いてくれているなんて本当にありがとう。リクエスト曲のKyrieの歌ですけど、こちらは「宙彩（ソライロ）になって」のタイトルの通り、空に向かって突き進むような高揚感のあるリズム感、これが私の大好きなポイントです。聴いてください、Kyrieで「宙彩（ソライロ）になって」。＜リスナーからの小さな幸せ 大阪府 49歳 女性 ラジオネーム・こまちゃん＞「先日、反抗期がなかなか終わらず、毎日のようにケンカしている長男の高校最後のお弁当を作りました。13時過ぎに『美味しかった、ありがとう』というメッセージが届き、子育ては間違っていなかったのかなという気持ちになりました」アイナ：本当に毎日お疲れ様です。大阪のお母さんということで、文面にするとすごく感動エピソードやけど、これ多分めっちゃ関西弁やろうな。「13時過ぎに、今日も美味しかったで、ありがとな」みたいな。そんなメールが届いたんじゃないかな。嬉しいやろうな、これ。反抗期がなかなか終わらなかったって、どんなんやったんやろ。朝は「行ってきます」とか言われへんかったんかな。「はよ風呂入りや」とか言っても「うっせーよ」とか言われてんのかな。どんな反抗期なんやろ。ちなみに、私の反抗期は「門限」。門限を守れなかったですよね。うちの門限は早くて、8時とか過ぎたらもう鬼電やったんで。でも大阪の難波にあるOCAT（大阪シティエアターミナル）っていうところで、終電までよくストリートダンスの練習をしとったんですけど、お母さんは遊んでいるのかと思っていたらしくて。で、お母さんが終電間際にこっそりOCATまで見に来ていたらしいんですよ。そうしたら、ほんまにアイナが練習してるもんやから、それ以降は門限がゆるくなりました。「この子頑張ってたんや」って気づいてくれてね。こまちゃんがこれからも反抗期の息子に負けずに、愛をたくさん注いであげられますように。3月28日（土）に都内近郊にてフリーライブ「宴じゃ！〜出航前の大宴会〜」を開催予定。「発表されている絵文字が、錨・観覧車・キラキラ……これがヒントになっている可能性があります」とのヒントありです！＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm