大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、今一つに終わった昨季からの巻き返しが期待される選手がいる。リリーフ右腕のブレーク・トライネン投手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督は現状に満足いっていないようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

トライネンは2024年は50登板、7勝3敗16ホールド1セーブ、防御率1.93と好成績を残したが、2025年は32登板、2勝7敗10ホールド2セーブ、防御率5.40と数字が急落。今春のオープン戦でも、日本時間17日の試合で満塁弾を浴びるなどピリッとしない投球が続いている。

同メディアは「ドジャースはこのオフのブルペン補強としては、エドウィン・ディアス投手以外に大きな動きはなかったが、これはまさに量より質の好例だ。カービー・イェーツ投手を手放し、タナー・スコット投手とトライネンの復活に賭けている。スコットは今のところ好調な一方で、トライネンは5イニングで防御率10.80だ」と現状に言及。

続けて、「自信が感じられない。実行力も伴っていない。ここ3、4回の登板で、我々が期待しているような投球が一貫してできていない。迷いなく投げている感じがない。今見られているような制球の乱れは、本来の彼らしくないものだ。マーク・プライアー投手コーチも同じように感じていると思う」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】