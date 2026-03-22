明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が21日と22日に行われた。

EASTの首位に立つ鹿島アントラーズは、内容は決して良くなかったが最下位ジェフユナイテッド千葉に競り勝って7連勝。鹿島を追いかけるFC町田ゼルビアと浦和レッズの上位直接対決は町田が2－1で制した。1試合未消化の町田は鹿島との勝ち点差「7」をキープした一方、浦和は勝ち点差「11」に広がり、逆転でのEAST制覇に黄色信号が灯っている。

『MUFGスタジアム』で行われた“神奈川ダービー”は、横浜F・マリノスが5－0で川崎フロンターレに圧勝した。遠野大弥が負傷交代のアクシデントに見舞われたものの、遠野と代わって入った天野純が2ゴール1アシストの活躍を披露した。

東京ヴェルディとFC東京のダービーマッチはスコアレスドローに終わると、PK戦で東京VのGK長沢祐弥が大活躍。アレクサンダー・ショルツ、そして一番決められたくない山田楓喜のコースを読み切り、東京Vに勝ち点「2」をもたらした。

柏レイソルは中川敦瑛や瀬川祐輔のゴールなどで水戸ホーリーホックに3－0で勝利。水戸と勝ち点「8」で並び、得失点差で上回って8位に浮上した。

大混戦のWESTでは、過密日程に苦しむガンバ大阪が最下位アビスパ福岡にPK戦で敗れて首位陥落。名古屋グランパスに追いつきPK戦を制した京都サンガF.C.が、得失点差で首位に浮上した。

ヴィッセル神戸は敵地でセレッソ大阪に追いついたものの、PK戦で敗れて勝点「1」の積み上げにとどまった。V・ファーレン長崎は終了間際の決勝点でファジアーノ岡山を撃破。清水エスパルスはサンフレッチェ広島に完勝で4位に浮上した。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■J1百年構想リーグ第8節

【EAST】

東京ヴェルディ 0－0（PK戦：4－2） FC東京

鹿島アントラーズ 1－0 ジェフユナイテッド千葉

川崎フロンターレ 0－5 横浜F・マリノス

浦和レッズ 1－2 FC町田ゼルビア

柏レイソル 3－0 水戸ホーリーホック

【WEST】

ファジアーノ岡山 0－1 V・ファーレン長崎

アビスパ福岡 2－2（PK戦：14－13） ガンバ大阪

清水エスパルス 3－1 サンフレッチェ広島

京都サンガF.C. 1－1（PK戦：5－4） 名古屋グランパス

セレッソ大阪 1－1（PK戦：6－5） ヴィッセル神戸

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

【EAST】

1位 鹿島（22／＋11）

2位 FC東京（16／＋3）

3位 町田（15／＋1）※1試合未消化

4位 東京V（13／－1）

5位 浦和（11／＋3）

6位 川崎F（10／－3）※1試合未消化

7位 横浜FM（9／0）

8位 柏（8／－2）

9位 水戸（8／－6）

10位 千葉（5／－6）

【WEST】

1位 京都（14／＋2）

2位 G大阪（14／0）

3位 神戸（13／＋5）※1試合未消化

4位 清水（13／＋2）

5位 名古屋（13／＋1）

6位 長崎（12／－1）

7位 広島（11／＋1）※1試合未消化

8位 岡山（11／0）

9位 C大阪（11／0）

10位 福岡（5／－10）

◆■今後の対戦カード

【EAST】

▼3月28日（土）

14:00 町田 vs 川崎F

▼4月1日（水）

19:00 町田 vs FC東京

▼4月4日（土）

13:00 千葉 vs 東京V

14:00 水戸 vs 鹿島

▼4月5日（日）

14:00 柏 vs 横浜FM

15:00 FC東京 vs 町田

16:00 川崎F vs 浦和

【WEST】

▼3月27日（金）

19:00 神戸 vs 広島

▼4月1日（水）

19:00 神戸 vs 清水

▼4月4日（土）

15:00 名古屋 vs C大阪

16:00 G大阪 vs 京都

▼4月5日（日）

13:00 長崎 vs 清水

14:00 岡山 vs 神戸

14:00 広島 vs 福岡