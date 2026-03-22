













北海道日本ハムファイターズの古林睿煬投手が22日、東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に4番手投手として登板。最速160キロを計測し、球場を沸かせた。











試合は日本ハムの田宮裕涼の併殺打、ホセ・オスナのタイムリーで両チームが1点を取り合い、1-1のまま終盤に。



新庄剛志監督は9回に4番手投手として古林睿煬をマウンドへ。



古林は先頭打者の中村悠平、宮本丈を打ち取りツーアウト。3人目の増田珠を迎えたところで、4球目に投じたストレートが160キロを計測。結果的に四球を与えたが、自己最速を更新した。



続く武岡龍世にも四球を与えるなど課題も見せたが、伊藤琉偉を空振り三振に打ち取り、この回を無失点で乗り切った。



昨季は先発投手として完封勝利も記録した台湾の最強右腕。今季はどんな役割で起用されるのか、新庄監督の起用法に注目が集まる。























【動画】新守護神候補に！？古林睿煬の160キロストレートがこちら

DAZNベースボールのXより













160キロ



守護神の可能性

古林睿煬 自己最速を更新



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