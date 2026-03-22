明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が22日に行われ、鹿島アントラーズとジェフユナイテッド千葉が対戦した。

6連勝で首位に立つ鹿島が、連敗中の最下位・千葉を『メルカリスタジアム』に迎えての一戦。試合の均衡が破れたのは4分、鹿島が幸先よく先制する。エウベルが単独で左サイドを突破してペナルティエリア内に侵入。そのまま右足でゴール右下隅へと流し込んだ。

その後はお互いにチャンスがあったが決め切ることができず、試合は鹿島の1点リードで折り返す。

後半の立ち上がりは鹿島が攻勢を強めるが、追加点を奪うことができず。すると70分、千葉が試合を振り出しに戻す。左からのクロスを収めたイサカ・ゼインが、ペナルティエリア右で右足一閃。シュートは相手に当たってディフレクトし、ゴールに吸い込まれた。イサカは今季初ゴールとなった。

次の1点が生まれたのは85分、鹿島が勝ち越しに成功する。柴崎岳の左コーナーキックをニアの知念慶が頭ですらし、ゴール前で植田直通が合わせて押し込んだ。

最後は伝統の“鹿島る”で逃げ切った鹿島が7連勝を達成し、千葉は3連敗となった。次節は4月4日に行われ、鹿島は敵地で水戸ホーリーホックと、千葉はホームで東京ヴェルディと対戦する。

【スコア】

鹿島アントラーズ 2－1 ジェフユナイテッド千葉

【得点者】

1－0 4分 エウベル（鹿島）

1－1 70分 イサカ・ゼイン（千葉）

2－1 85分 植田直通（鹿島）

【ゴール動画】鹿島vs千葉