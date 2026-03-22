鎌倉駅東口から徒歩約7分、鶴岡八幡宮へ続く若宮大路沿いの「シャングリラ鶴岡」1階に、2026年2月28日、「カレーつけ麺WAVE」がオープンしました。
早速お邪魔してきましたので、その様子をレポートします！
由比ヶ浜の人気店「麺屋 波」の味が鎌倉駅近くで復活
2023年に13年の営業を惜しまれつつ閉店した由比ヶ浜の人気店「麺屋 波（WAVE）」。こちらで提供していたカレーつけ麺を引き継ぎ、前オーナーの監修のもと新店舗として復活しました。
店主は生まれも育ちも鎌倉。さまざまなラーメン店で腕を磨いたラーメン職人です。
メニューはシンプルにカレーつけ麺のみ
当時のお店のメニューをほぼそのまま継承。カレーつけ麺とお茶漬けかアイスクリームのセットの2種類で、うずらやチーズなどのトッピングも選べます。
入り口の券売機で先にオーダーとお会計を済ませてから入店。現金支払いの場合は、中で店主にお声がけくださいね。
カレーつけ麺からカレー茶漬けまでの味変体験！
筆者は「カレーつけ麺とお茶漬けご飯のセット（1,500円・税込）」を注文。
鎌倉野菜も彩りよくトッピングされており、野菜は店主がレンバイで日々セレクトしているため、日により異なるそう。この日は紅くるりやワサビ菜など4種類がのっていました。
丁寧に盛られた中太麺はコシがあり、冷たい「ひやもり」で提供されます。カレーうどんのような風味ですが、しっかりつけ麺として楽しめます。
カレースープはほどよい熱さで、中に入った丸ごとの手羽元は熱々。箸で割けるほど柔らかく、ほろほろで、美味しくいただけました。
麺に絡むカレースープはスパイシーながら辛さは控えめで、ひき肉も入り、満足感たっぷり。チーズトッピングで辛さをマイルドにすれば、お子さんでも食べやすくなりそうです。
熱々の手羽元とカレースープ、冷たい麺が絡む瞬間のコントラストは、口の中で思わず唸るおいしさ。癖になりそうです。
1度で3種類の味変を楽しむ
麺を食べ終えたら店主に声をかけると、ご飯とお口直しの壺漬け、ポットに入った出汁が提供されました。
まずはスープにご飯を入れて雑炊のようにいただきます。続いて、出汁をかけてカレー茶漬けに。この出汁がまたやさしい味わいで、そのままでも十分美味しく、ついそのまま口に運びたくなるほどでした。
カレーつけ麺→カレー雑炊→カレー茶漬けと、1度で3種類の味変を楽しめるのが最大の魅力。ボリュームもたっぷりで、満足感も抜群でした。
鎌倉駅近で復活！カレー好き・つけ麺好き必見の新名店
一度で3種類もの食べ方が楽しめる「カレーつけ麺WAVE」。
惜しまれつつ閉店した人気店が、待望の復活を遂げました。鎌倉駅からも近く、若宮大路沿いなので散策ついでにも立ち寄りやすい立地です。
オープンして間もないため、店内は比較的落ち着いていますが、今後さらに人気が高まりそうです。
もともとファンだった方はもちろん、カレー好きやつけ麺好きの方にもぜひ訪れてほしい一軒。ぜひ、足を運んでみてください。
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|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目9-29 シャングリラ鶴岡1F
|駅徒歩
|JR・江ノ電鎌倉から徒歩7分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|12:00～18:00
|定休日
|水曜日
|電話番号
|0467-84-9995
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|1500
|予算（上限）
|2000
|支払い方法
|現金
|手数料
|無し
|席数
|15席
|席の種類
|テーブル席
|席の種類詳細
|テーブル12席、カウンター3席
|個室
|無し
|貸切
|貸切不可
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ビール
|利用シーン
|ランチ
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://www.instagram.com/currytsukemen_kamakura/
|開業年月日
|2026‐02‐28
|備考
|材料がなくなり次第、閉店