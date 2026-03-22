カレーつけ麺WAVE

鎌倉駅東口から徒歩約7分、鶴岡八幡宮へ続く若宮大路沿いの「シャングリラ鶴岡」1階に、2026年2月28日、「カレーつけ麺WAVE」がオープンしました。

早速お邪魔してきましたので、その様子をレポートします！

由比ヶ浜の人気店「麺屋 波」の味が鎌倉駅近くで復活

2023年に13年の営業を惜しまれつつ閉店した由比ヶ浜の人気店「麺屋 波（WAVE）」。こちらで提供していたカレーつけ麺を引き継ぎ、前オーナーの監修のもと新店舗として復活しました。

店主は生まれも育ちも鎌倉。さまざまなラーメン店で腕を磨いたラーメン職人です。

メニューはシンプルにカレーつけ麺のみ

当時のお店のメニューをほぼそのまま継承。カレーつけ麺とお茶漬けかアイスクリームのセットの2種類で、うずらやチーズなどのトッピングも選べます。

入り口の券売機で先にオーダーとお会計を済ませてから入店。現金支払いの場合は、中で店主にお声がけくださいね。

カレーつけ麺からカレー茶漬けまでの味変体験！

筆者は「カレーつけ麺とお茶漬けご飯のセット（1,500円・税込）」を注文。

鎌倉野菜も彩りよくトッピングされており、野菜は店主がレンバイで日々セレクトしているため、日により異なるそう。この日は紅くるりやワサビ菜など4種類がのっていました。

丁寧に盛られた中太麺はコシがあり、冷たい「ひやもり」で提供されます。カレーうどんのような風味ですが、しっかりつけ麺として楽しめます。

カレースープはほどよい熱さで、中に入った丸ごとの手羽元は熱々。箸で割けるほど柔らかく、ほろほろで、美味しくいただけました。

麺に絡むカレースープはスパイシーながら辛さは控えめで、ひき肉も入り、満足感たっぷり。チーズトッピングで辛さをマイルドにすれば、お子さんでも食べやすくなりそうです。

熱々の手羽元とカレースープ、冷たい麺が絡む瞬間のコントラストは、口の中で思わず唸るおいしさ。癖になりそうです。

1度で3種類の味変を楽しむ

麺を食べ終えたら店主に声をかけると、ご飯とお口直しの壺漬け、ポットに入った出汁が提供されました。

まずはスープにご飯を入れて雑炊のようにいただきます。続いて、出汁をかけてカレー茶漬けに。この出汁がまたやさしい味わいで、そのままでも十分美味しく、ついそのまま口に運びたくなるほどでした。

カレーつけ麺→カレー雑炊→カレー茶漬けと、1度で3種類の味変を楽しめるのが最大の魅力。ボリュームもたっぷりで、満足感も抜群でした。

鎌倉駅近で復活！カレー好き・つけ麺好き必見の新名店

一度で3種類もの食べ方が楽しめる「カレーつけ麺WAVE」。

惜しまれつつ閉店した人気店が、待望の復活を遂げました。鎌倉駅からも近く、若宮大路沿いなので散策ついでにも立ち寄りやすい立地です。

オープンして間もないため、店内は比較的落ち着いていますが、今後さらに人気が高まりそうです。

もともとファンだった方はもちろん、カレー好きやつけ麺好きの方にもぜひ訪れてほしい一軒。ぜひ、足を運んでみてください。

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最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1丁目9-29 シャングリラ鶴岡1F
駅徒歩 JR・江ノ電鎌倉から徒歩7分
営業日 月曜日
営業時間 12:00～18:00
定休日 水曜日
電話番号 0467-84-9995
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 1500
予算（上限） 2000
支払い方法 現金
手数料 無し
席数 15席
席の種類 テーブル席
席の種類詳細 テーブル12席、カウンター3席
個室 無し
貸切 貸切不可
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
コース内容 無し
ドリンクメニュー ビール
利用シーン ランチ
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/currytsukemen_kamakura/
開業年月日 2026‐02‐28
備考 材料がなくなり次第、閉店