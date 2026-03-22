鎌倉駅東口から徒歩約7分、鶴岡八幡宮へ続く若宮大路沿いの「シャングリラ鶴岡」1階に、2026年2月28日、「カレーつけ麺WAVE」がオープンしました。

早速お邪魔してきましたので、その様子をレポートします！

由比ヶ浜の人気店「麺屋 波」の味が鎌倉駅近くで復活

2023年に13年の営業を惜しまれつつ閉店した由比ヶ浜の人気店「麺屋 波（WAVE）」。こちらで提供していたカレーつけ麺を引き継ぎ、前オーナーの監修のもと新店舗として復活しました。

店主は生まれも育ちも鎌倉。さまざまなラーメン店で腕を磨いたラーメン職人です。

メニューはシンプルにカレーつけ麺のみ

当時のお店のメニューをほぼそのまま継承。カレーつけ麺とお茶漬けかアイスクリームのセットの2種類で、うずらやチーズなどのトッピングも選べます。

入り口の券売機で先にオーダーとお会計を済ませてから入店。現金支払いの場合は、中で店主にお声がけくださいね。

カレーつけ麺からカレー茶漬けまでの味変体験！

筆者は「カレーつけ麺とお茶漬けご飯のセット（1,500円・税込）」を注文。

鎌倉野菜も彩りよくトッピングされており、野菜は店主がレンバイで日々セレクトしているため、日により異なるそう。この日は紅くるりやワサビ菜など4種類がのっていました。

丁寧に盛られた中太麺はコシがあり、冷たい「ひやもり」で提供されます。カレーうどんのような風味ですが、しっかりつけ麺として楽しめます。

カレースープはほどよい熱さで、中に入った丸ごとの手羽元は熱々。箸で割けるほど柔らかく、ほろほろで、美味しくいただけました。

麺に絡むカレースープはスパイシーながら辛さは控えめで、ひき肉も入り、満足感たっぷり。チーズトッピングで辛さをマイルドにすれば、お子さんでも食べやすくなりそうです。

熱々の手羽元とカレースープ、冷たい麺が絡む瞬間のコントラストは、口の中で思わず唸るおいしさ。癖になりそうです。

1度で3種類の味変を楽しむ

麺を食べ終えたら店主に声をかけると、ご飯とお口直しの壺漬け、ポットに入った出汁が提供されました。

まずはスープにご飯を入れて雑炊のようにいただきます。続いて、出汁をかけてカレー茶漬けに。この出汁がまたやさしい味わいで、そのままでも十分美味しく、ついそのまま口に運びたくなるほどでした。

カレーつけ麺→カレー雑炊→カレー茶漬けと、1度で3種類の味変を楽しめるのが最大の魅力。ボリュームもたっぷりで、満足感も抜群でした。

鎌倉駅近で復活！カレー好き・つけ麺好き必見の新名店

一度で3種類もの食べ方が楽しめる「カレーつけ麺WAVE」。

惜しまれつつ閉店した人気店が、待望の復活を遂げました。鎌倉駅からも近く、若宮大路沿いなので散策ついでにも立ち寄りやすい立地です。

オープンして間もないため、店内は比較的落ち着いていますが、今後さらに人気が高まりそうです。

もともとファンだった方はもちろん、カレー好きやつけ麺好きの方にもぜひ訪れてほしい一軒。ぜひ、足を運んでみてください。

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