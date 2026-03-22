大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、キム・ヘソン内野手が開幕二塁レギュラーを目指している。現段階では最有力候補と目されているが、WBCから戻って来たこのタイミングで踏ん張りどころを迎えているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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キムはWBC前のオープン戦では4試合、打率.462、1本塁打、5打点と好成績だったが、WBCでは4試合、打率.083、1本塁打、3打点と低迷。一方、チーム復帰後のオープン戦では、19日終了時点で4試合、打率.400と復調気配を見せている。

同メディアは「キムが復帰した際、デーブ・ロバーツ監督は彼のスイングについて『噛み合っていないように見える』と語り、起用に関する判断もまだ決まっていないことを示唆した。キムは復帰後数試合に出場し、いくつかヒットも記録しているが、開幕まで残り約1週間しかない中で、早急に復調する必要がある」と指摘。

続けて、「彼は依然として、多くのドジャースファンにとって明確な第一候補のように感じられている。ロバーツ監督の基準にはまだ達していないとしても、アレックス・フリーランド内野手よりも生産性は高い。WBCに参加したことは長い目で見れば判断ミスだった可能性もあるが、まだ多少の時間は残されている」と記している。

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