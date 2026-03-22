チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、公式戦4連敗を喫したことへの落胆を口にした。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16でパリ・サンジェルマン（PSG）に2試合合計2－8で敗れ、その間に行われたプレミアリーグ第30節のニューカッスル戦にも0－1で完封負けを喫していたチェルシーは、21日に行われた第31節のエヴァートン戦にも0－3で完敗し、公式戦4連敗となった。

この結果、チェルシーは直近3試合で52本のシュート（枠内は16本）を放ったにもかかわらず、2023年9月以来となる公式戦3試合連続無得点に終わったことがイギリスメディア『BBC』で伝えられている。

試合後、ロシニアー監督は「これまで話し合ってきたこと、つまり失点を与えないこと、試合をコントロールして流れを掴むこと、そういった点において、これまでで最も失望した夜だった。それが全くできていなかった。結果もパフォーマンスも、期待していたものとはかけ離れた、本当に非常に厳しい夜になってしまった」と落胆を口にした。

今年1月の就任後、10試合で7勝（1分け2敗）を挙げ、まずまずのスタートを切っていたロシニアー監督だが、痛恨の公式戦4連敗となったことには「このクラブについて学んでいる最中だ」と語りながら、少なくなっている今季残り試合への意気込みを口にした。

「ここは巨大なクラブであり、ここ1週間の私たちのパフォーマンスに対して多くの批判、それも当然の批判が寄せられている。チームとしてリーグ戦10試合を戦い、勝ち点17を獲得した。私が監督に就任して以来、4位の成績だと思う。だから、こうした批判は気にせずに自信と冷静さを保つ必要がある」

【ハイライト動画】チェルシーがエヴァートンに敗れて公式戦4連敗