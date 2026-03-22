アルバニアサッカー連盟（FSHF）は21日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフに臨むアルバニア代表のメンバーを発表した。

アルバニア代表は欧州予選グループKで、セルビア代表らを抑えてイングランド代表に次ぐ2位でフィニッシュ。プレーオフ・パスBでは、26日の準決勝でポーランド代表と対戦し、勝てば31日の決勝でウクライナ代表vsスウェーデン代表の勝者と対戦する。強敵揃いだが、アルバニア代表が史上初のW杯出場権獲得に成功した場合には、オランダ代表、日本代表、チュニジア代表と同じグループFに入る。

チームを率いるのは、現役時代にアーセナルやセルタ、バルセロナなどでプレーした元ブラジル代表DFのシウヴィーニョ監督だ。51歳の指揮官は、「ここまで来るために、私たちは多くの努力、献身、モチベーションを積み重ねてきたことを忘れてはならない。選手全員に、幸いにもチームは新たな局面を迎えており、昨年3月とは全く異なるチームになっていると伝えた。ここまで来てくれた努力、そして私たちが成し遂げてきたすべてのことに感謝している。私たちは、自分たちのため、連盟のため、そして国のために、全力を尽くして最善を尽くす。ここまで来るのは非常に困難な道のりだった」と歴史的偉業に向けての意気込みを示した。

指揮官は続けて、「ポーランドは優秀な監督を擁し、強力な選手を揃えた強豪チームだ。私たちも成長したが、それは彼らも同様だ。素晴らしい試合になると思う」と準決勝に向けてコメント。それでも、欧州5大リーグで活躍する選手たちを擁するアルバニアの戦力にも自信を示しており、「私たちの選手たちも技術力が高く、ボールポゼッションも上手く、スピードも抜群だ。私自身も、彼らの才​​能とピッチ上での活躍ぶりに、時折少し嫉妬してしまうほどだよ。このような素晴らしい結果を残せる代表チームの監督を務めることができて、とても嬉しく思う」と選んだ26名を激励した。

欧州予選POに臨むアルバニア代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

トーマス・ストラコシャ（AEKアテネ／ギリシャ）

エルハン・カストラティ（ブラウンシュヴァイク／ドイツ）

マリオ・ダイシナニ（エグナティア）

▼DF

マリオ・ミタイ（アル・イテハド／サウジアラビア）

スタヴァロ・ピロ（AEKアテネ／ギリシャ）

ナセル・アリイ（ディナモ・シティ）

ベラト・ジムシティ（アタランタ／イタリア）

ブヤル・プラナ（レヒア・グダニスク／ポーランド）

クリスマン・ツァケ（アフマト・グロズヌイ／ロシア）

アルリンド・アイエティ（ボドルム／トルコ）

アルディアン・イスマイリ（トリノ／イタリア）

エルサイド・ヒサイ（ラツィオ／イタリア）

イバン・バジウ（ラージョ・バジェカーノ／スペイン）

▼MF

クリスティアン・アスラニ（ベシクタシュ／トルコ）

アドリオン・パヤジティ（ハイドゥク・スプリト／クロアチア）

イルベル・ラマダニ（レッチェ／イタリア）

ユリヤン・シェフ（ヴィジェフ・ウッチ／ポーランド）

カジム・ラチ（チャイクル・リゼスポル／トルコ）

ナズミ・グリプシ（ルビン・カザン／ロシア）

アルベル・ホジャ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）

アニス・メフメティ（イプスウィッチ／イングランド）

ヤシル・アサニ（エステグラル／イラン）

▼FW

ミルト・ウズニ（オースティン／MLS）

エルネスト・ムチ（トラブゾンスポル／トルコ）

ネディム・バイラミ（レンジャーズ／スコットランド）

アルマンド・ブロヤ（バーンリー／イングランド）