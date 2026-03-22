明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が22日に行われ、清水エスパルスとサンフレッチェ広島が対戦した。

混戦のWESTでドローにより勝ち点「10」を積み重ねる清水と、過密日程のなか1試合未消化で勝ち点「11」の広島が激突。強度の高い攻防が繰り広げられるなか、先制したのは清水だった。19分、北川航也のビッグチャンスが相手DF佐々木翔のビッグセーブに阻まれたものの、吉田豊がこぼれ球に反応してペナルティエリア内で左足一閃。強烈なシュートは佐々木に当たってゴールに吸い込まれ、吉田は名古屋グランパス時代の2021年以来、5年ぶりの公式戦得点となった。

その直後、3月の日本代表に招集された相手GK大迫敬介のミスを誘い、清水が追加点を奪う。オ・セフンはゴール前で大迫にプレッシャーをかけてパスの出しどころを制限。クリアにもたついた大迫のパスをカットし、ディフレクションがそのままゴールに吸い込まれた。

ビハインドで折り返した広島は、後半から選手やフォーメーションを変えて反撃開始。57分、川辺駿の左コーナーキックをニアの木下康介が頭ですらし、ファーのキム・ジュソンが合わせてゴールネットを揺らす。しかし、キム・ジュソンの足がオフサイドラインを越えていたため、得点は認められなかった。

すると66分、清水が広島を突き放す3点目を奪う。左サイドからカピシャーバがグラウンダークロスを送ると、ニアのオ・セフンはスルー。この動きにゴール前が翻弄されると、ファーで待っていた北川航也までボールが繋がり、北川は冷静に押し込んだ。

84分、広島がようやく1点を返す。ロングスローの2次攻撃で松本泰志が柔らかいクロスをゴール前に送り、ジャーメイン良がヘディングシュートを叩き込んだ。

しかし、残り時間で広島はもう1点が奪えず、清水は90分2勝目、広島は2連敗となった。清水の次戦は4月1日に行われ、ヴィッセル神戸と敵地で対戦。広島も27日に第5節延期分で神戸と敵地で対戦する。

【スコア】

清水エスパルス 3－1 サンフレッチェ広島

【得点者】

1－0 19分 吉田豊（清水）

2－0 21分 オ・セフン（清水）

3－0 66分 北川航也（清水）

3－1 84分 ジャーメイン良（広島）

【ゴール動画】清水vs広島