ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、元イングランド代表FWダニー・ウェルベックに賛辞を送った。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

昨季は自身のキャリアで初めてプレミアリーグで2桁得点を達成する10得点を挙げていた現在35歳のウェルベックは、21日に行われたプレミアリーグ第31節のリヴァプール戦で2得点を挙げ、2－1での勝利に大きく貢献を果たしたことで、今季のリーグ戦の得点数を「12」に伸ばし、キャリア最高の得点数を記録している。

また、12得点を挙げているウェルベックは、今季のプレミアリーグでイングランド人として最多得点を記録していることもプレミアリーグ公式X（旧：ツイッター）では伝えられている。なお、2位は10得点のドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）となっている。

イングランド代表復帰も噂されていたなか、最新のメンバーには選ばれなかったウェルベックについてヒュルツェラー監督は「その決定を私が判断する立場にはない。ただ言えることは、その後にダニー・ウェルベックには『コントロールできるものをコントロールしろ』と言ったということだ。そして彼はまさに今日、ピッチ上でそれをやってのけた」と代表復帰とはならなかったことに言及しながら、同選手のパフォーマンスに賛辞を送った。

「彼は12ゴール目を決め、自身の記録を更新した。メディアはこの件を特に言うだろうけど、私にとってチームにとってさらに重要なのは、彼がチームをつなぐ役割をどれだけ果たしているかということだ。彼はいつも、チーム内の様々な世代や文化を繋ぐ存在なんだ」

「まさにソーシャルリーダーとしての役割を担っている。ワールドカップで何かを成し遂げたいなら、そういう姿勢は間違いなく役に立つ。私たちは彼を応援し続け、支え続けていく。いつか彼がピッチ内外での努力が報われる日が来ることを願っている」

【ハイライト動画】三笘薫が途中出場のブライトンがリヴァプールを下す