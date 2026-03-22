ユヴェントスに所属するトルコ代表FWケナン・ユルディズが、リーグ戦10得点目を記録した。

ユヴェントスは21日のセリエA第30節でサッスオーロと対戦。14分にフランシスコ・コンセイソンの折り返しにユルディズが右足で合わせて先制点を記録した。しかし、52分に追いつかれたユヴェントスは、86分にマヌエル・ロカテッリが痛恨のPK失敗。1－1のドローでチャンピオンズリーグ出場権確保へ手痛いドローとなった。

チームの結果はさておき、ユルディズは2025－26シーズンのセリエAで10ゴール目に到達。データサイト『Opta』によると、21歳を迎える前にリーグ戦でシーズン10ゴールを記録したのは、ユヴェントスの選手としては史上7人目となる。

あのアレッサンドロ・デル・ピエロ氏でさえも、20歳のシーズンは8ゴールで2桁得点は逃していた。ユルディズの記録は、1970－71シーズンに13ゴールを挙げたロベルト・ベッテガ氏以来55年ぶり、外国籍の選手としては初の快挙となる。

『transfermarkt』によると、21歳未満でリーグ戦2桁ゴールを記録したユヴェントスの選手たちは以下の7名。

ケナン・ユルディズ（2005年5月生まれ）2025－26

ロベルト・ベッテガ（1950年12月生まれ）1970－71

ピエトロ・アナスタージ（1948年4月生まれ）1968－69

ブルーノ・ニコーレ（1940年2月生まれ）1958－59、59－60、60－61

ジャンピエロ・ボニペルティ（1928年7月生まれ）1947－48、48－49

グリエルモ・ガベット（1916年生まれ）1935－36、1936－37

フェリーチェ・ボレル2世（1914年4月生まれ）1932－33、33－34、34－35

【ハイライト動画】ユヴェントスvsサッスオーロ