餅好きの筆者は、平塚市にある「弘栄堂」の「力餅」が以前からとても気になっていたので行ってきました。

歴史を感じる外観

1907年（明治40年）に創業されたお店で、外観からも歴史と風格を感じます。店の前に「平塚名物 力餅 本日分発売中」の立て看板が立っていました。こちらの看板が外に出ていなかったらまた別日に訪れようと思っていたのですが、看板があったので嬉々として店内に入りました。

昭和生まれの筆者、こういうお店が大好きです。タイムスリップしてきたようで懐かしい感じがして、そして美味しそう。

お店の方との会話も楽しい

ショーケースの中や上には魅力的な商品が並んでいました。お店の接客を担当されていた女性の方と話しながら何を買おうか考えるのも楽しい時間。男性の店主さんもとても話しやすい方で、親しみやすさもこの店の魅力の一つですね。

ちょんまげ最中やさくら餅も気になります。

力餅

お目当ての「馬入 力餅 7枚 きな粉、黒みつ付き」（税込626円）がショーケースの上にありました。13時過ぎに訪れて残り2個でした。ギリギリ間に合って良かったです。とても美味しかったのでまた必ず手に入れたい逸品。次回は午前中に訪れようと思います。

力餅の左側にあった残り1つの「西伊豆 戸田塩使用 赤飯」（税込648円）も、赤飯好きの筆者はもちろん購入しました。この日の夕飯のごはんは赤飯で、とても豪華になりました。

力餅は開けるとこのようになっています。バランスよく白いお餅ときなこと黒みつが入っています。お餅の包装を開けるのが待ち遠しい。

開ける瞬間って楽しい時間ですよね。見ただけで柔らかさが伝わる白いふんわりもちもちのお餅が可愛く並んでいました。

お皿に移せばよかったのですが、我慢ができず、すぐにきなこをかけて、その上に黒みつをたっぷりとかけました。

びっくりするほどやわらかく、一人で食べてもぺろっとあっという間になくなってしまいます。とても美味しく大満足でした。

河童どら焼き

バターどら焼きは他の和菓子屋さんでもよく見ることがあるのですが、こちらのお店の河童どら焼きは、バターチーズ入り。「河童どら焼きバターチーズ入り」（237円税込）です。

お店の脇にある出来上がったどら焼きが重ねられていてとても美味しそうだったので、こちらも購入しました。

本当は翌日に合う友人にお土産として渡そうと思っていたのですが、どうしてもバターチーズの魅力に抗えなかった筆者。まずはどうなっているのだろうと半分に切って、断面の層を素敵だなぁと鑑賞した後に一口。あんこは甘すぎず、バターチーズとの塩味との絶妙なコンビネーション。友人にあげずに自分で食べてよかった、とつくづく思いました。

他にも魅力的な商品

他にも魅力的な商品がたくさんありました。その中のひとつは平塚寺田縄 にみちゃんいちご園のいちごを使用した「いちご大福」（税込313円）。にみちゃんいちご園はいちご狩りもできる人気のいちご園とのこと。

とてもおすすめの和菓子屋さんなので、皆さんも是非訪れてみてくださいね。

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