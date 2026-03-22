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ロサンゼルス・ドジャースは昨季、投手陣を中心に相次ぐ主力の負傷離脱に悩まされていた。その状況は今季も変わらず、すでにブレイク・スネル投手やギャビン・ストーン投手が開幕を負傷者リスト（IL）で迎えることになりそうだ。米メディア『ドジャース・ビート』のコディ・スネイブリー記者が言及した。

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先発ローテーションの柱であるスネルは調整の遅れにより、開幕戦の登板がほぼ不可能な状況となっている。スネルはスプリングトレーニングの大半でキャッチボールにとどまり、本格的な投球練習に入るまで時間を要した。

ただし、復帰に向けた前進も見られている。ようやくキャンプ地で今春初めてマウンドから投球を行い、復帰に向けた重要なステップを踏んだ。

スネルは昨季、5年1億8200万ドル（約288.1億円）の契約で加入したが、左肩の問題により長期間離脱。シーズン序盤の登板後に戦列を離れ、復帰は8月までずれ込んでいた。

早くも負傷離脱が続出しているドジャースについて、スネイブリー氏は「スネルはILで開幕を迎える見込みだ。シーズン終了を余儀なくされた肩の手術からの回復途上で再び故障したストーン投手も同様である。チームは開幕当初、佐々木朗希投手、リバー・ライアン投手、ジャスティン・ロブレスキ投手の3人が重要な役割を果たすと期待している」と言及した。

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