【鎌倉 観光スポットレポ】上町屋天満宮 - 千年以上の歴史と信仰を現…

閑静ながら、どこか懐かしい温かみを感じる上町屋の住宅街。その一角に、地元の方から愛される天神様が鎮座しています。

今回は、こちらの天満宮（上町屋天満宮）を紹介。どんな歴史や見どころがあるのでしょうか。

上町屋天満宮の歴史

社伝によると平安時代中期の938～947年（天慶年間）、平良文（たいらのよしふみ）が夢のお告げで創建したと伝えられています。

平良文は坂東平氏の祖であり、その子孫は坂東八平氏（大庭氏・上総氏・梶原氏・秩父氏・千葉氏・土肥氏・長尾氏・三浦氏など）として繁栄しました。

江戸時代の1639年（寛永16年）に泉光院（せんこういん。上町屋）が建立されると、明治時代の神仏分離まで天満宮はその管理下におかれます。

現存する社殿は1781年（天明元年）に再建されたもので、石造の鳥居は1839年（天保10年）に建立されたものです。

1923年（大正12年）の関東大震災で倒壊したという記録がないため、奇跡的に免れたのかもしれませんね。

上町屋天満宮の御祭神

天神様・天満宮と言えば、菅原道真（すがわらのみちざね）が祀られているのが一般的です。

菅原道真は845年（承和12年）生～903年（延喜3年）没。宇多天皇と醍醐天皇の二代にわたって才能を発揮した忠臣でしたが、無実の罪で大宰府（福岡県太宰府市）へ左遷されてしまいました。

失意の内に現地で亡くなった道真は怨霊となり、自分を陥れた者たちに災禍が続いたそうです。

事態を憂慮した朝廷は、道真を天満大自在天神（てんまんだいじざいてんじん）として祀り、その怒りを鎮めることにしました。

天満大自在天神とは「天を満たすほど偉大な神徳をそなえ、何もかも自由自在にできる天の神」という意味です。

そこで道真をお祀りする神社は「天満宮」「天神社」などと呼ばれるようになったのでした。

御神紋は梅の紋（梅鉢など）、これは道真が生前に梅の花をこよなく愛していたことが由来です。

非常に優れた才能を誇っていたことから、学問の神様としてご利益があり、受験シーズンになると多くの方が参拝しています。

上町屋天満宮の見どころ

広々とした境内には見どころが多いのですが、今回はその内のいくつかをピックアップしました。

キュートすぎる獅子と狛犬

決して美形とは言えない獅子（口を開いた阿形）と狛犬（口を閉じた吽形）。一目見て「かわいい！」と感じた方も少なくないのではないでしょうか。

大きな顔に短い前足、魔除けの務めを果たそうと精一杯吠えているけれど、なぜか全然怖くありません。でもこんなにかわいかったら、魔物たちも悪さなんてできませんよね。

特筆すべきは狛犬の前足。大抵は彫刻の強度を保つ都合上、子獅子を撫でている（前足を頭に密着させている）のですが、こちらの狛犬は前足を浮かせているのです。

なかなか珍しいタイプなので、お時間の許す限りじっくりと堪能しましょう。前足の裏側に肉球はついているかな？

梅王社・松王社・稲荷社

境内には梅王丸（うめおうまる）を祀る梅王社、松王丸（まつおうまる）を祀る松王社、そして稲荷社が鎮座しています。

この梅王丸と松王丸は江戸時代の人形浄瑠璃や歌舞伎『菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ）』に登場する三つ子です。長男の梅王丸は菅丞相（道真がモデル）に仕え、次男の松王丸はライバルの藤原時平（ふじわらのときひら）に仕えました。

三つ子にはもう一人、三男の桜丸（さくらまる）がいるものの、あまり人気がなかったのか特に祀られてはいません。

実際に境内を確認すると、三つのお社があるものの、いずれもお稲荷様の使いである狐がたくさん奉納されていました。一体どれがどれなのでしょうか。

庚申塔

江戸時代の1670年（寛文10年）に建立されたもので、鎌倉市の指定有形民俗文化財となっている二基の石塔です。

古くから伝わる庚申信仰の遺物で、今回特に興味深く思ったのは右の石塔。よく見ると、仏様（※）が束帯（貴族の装束）をまとっており、神仏習合が表現されています。

（※）頭上に飛び出ているのは、冠ではなく肉髻（にくけい）と呼ばれるこぶ。かつて仏様が人々を救うために悩み抜いた結果、頭頂が盛り上がって叡智が蓄えられたそうです。PCの増設メモリみたいなものでしょうか。

南無仙元大菩薩供養塔

表面には南無仙元大菩薩（なむせんげんだいぼさつ）と刻まれており、下に山の形と真の文字が刻まれています。

これは富士山信仰を表わすもので、浅間大社（せんげんたいしゃ）の仏教バージョンと言えるでしょう。

側面には小御嶽石尊大権現（こみたけせきそんだいごんげん。富士山の五合目に祀られている神様）と大天狗・小天狗を祀り、反対面には富士信仰の指導者であった食行身禄（じきぎょうみろく）が祀られていました。

昔から、富士山の存在が人々にとって心のよりどころであったことが偲ばれます。

まとめ

今回は、上町屋天満宮について紹介してきました。観光に特化した神社ではないものの、地元に根づいた信仰の息吹を、現代に伝える聖域と言えるでしょう。

深沢地域は鎌倉ファンの中でもかなり穴場エリアなので、ぜひその魅力を発掘・堪能してほしいです。

上町屋天満宮

参拝時間

24時間

※照明が不十分なので、夜間の参拝はご注意ください。

休務日

境内の社務所には係が常駐していません。連絡や問い合わせは管理元神社へお願いいたします。

主な祭礼

アクセス

例祭（れいさい） 1月25日鎌倉神楽（かまくらかぐら） 1月25日

所在地：鎌倉市上町屋616

大船駅からバス「町屋橋」下車、徒歩5分（400ｍ）

駐車場：なし（公共交通機関の利用がおすすめ）

連絡先

管理元神社：御霊神社（鎌倉市坂ノ下）

電話：0467-22-3251

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