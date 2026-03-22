22日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した落合博満氏と中畑清氏が、WBCを総括した。

今大会はベネズエラの初優勝で終えた。落合氏は「投打にきっちりとした選手がいましたね。ほとんどメジャーリーガーでしたから、野球の運び方、勝ち方をよく知っているんだと思う」と優勝したベネズエラを評価。

そのベネズエラに準々決勝で敗れた侍ジャパンについて中畑氏は「日本がやらなきゃいけないような野球の質。ベネズエラが大雑把な野球なのかなと思ったら全く違うよね。相手が嫌がる野球をしっかりやっていた。日本がやっていた野球じゃないみたいな、逆にやられて負けてしまった。頭をカツーンと日本の野球に対して殴ってくれたような。こうやって勝つんだよと見せてくれた。そんな感じがしますね」と振り返った。

落合氏は「日本のメンバー構成はそういう野球をやろうとしたメンバー構成なんですよ。ところが先にベネズエラにいかれちゃったから、打つ手がなくなっちゃった」と指摘した。

井端監督は退任する報道が出ている。落合氏は次の侍ジャパンの監督は「大変だと思いますよ。どうやってメンバーを集めるのか、国内で出たくない選手もいますから。必ずNPBで選考した選手が出てくるわけではないんです」とポツリ。

これを受けて中畑氏が「オチ、監督やったら」と振ると、落合氏は「バカ言うなよ」と一言。アナウンサーから本当にオファーが来たらと質問すると、落合氏は「その時は76ですからね。76でグラウンド立つのは、ちょっと考えにくいです」と回答。中畑氏はすぐさま「ちゃんと計算してるじゃん」とツッコミを入れていた。