“カメラ好き”佐野ひなこ「手を出したら最後、沼です！」激推しのおすすめコンデジは？

鞘師里保（さやし・りほ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。ゲストの“チョイス（選ぶ基準）”から、その素顔に迫っていきます。

3月のマンスリーゲストは、俳優・モデルとして活躍しながら、プロ雀士としての顔も持つ佐野ひなこさん。７日（土）の放送では、一度ハマると抜け出せない収集癖の話題などで盛り上がりました。

鞘師：佐野さんのお話を伺っていると、興味を持ったらトコトンハマる性格が、さまざまな趣味にも繋がっているんだなと感じます。

佐野：そうなんです。一度好きになると長く続くタイプで。写真も、最初はスマートフォンで撮って「このアプリいいな」と言っていたのが、だんだん「このカメラがいい」「このコンデジ（コンパクトデジタルカメラ）がいい！」……と進化していって。

鞘師：まさに探究心ですね。ちょっとコレクション癖があるのかもしれませんね。

佐野：はい、気になったものをいくつか。そんなに高いものばかりではないですけど、集めちゃう癖があります。

鞘師：でも、機種によって映りや“味”が全然違いますよね。それぞれの特徴が違うからこそ、集めたくなる。

佐野：そうなんですよ！ 分かっていただけますか？

鞘師：分かります。だろうなと思いながら、私は怖くて手を出せないでいます（笑）。

佐野：（カメラに手を）出しちゃったら最後、もう沼ですよ（笑）。本当に。

鞘師：もしお勧めを教えていただいたら、私、勢いでバッと買っちゃうと思います。

佐野：なるほど。それなら、今1万5,000円くらいで手が届くお勧めがありますよ。「Kodak（コダック）」のコンデジが最近また新しく出ていて。スマートフォンと同じくらいのサイズで、とにかく軽量なんです。ポケットに入るくらいの小ささですよ。

鞘師：それ、すごくいいです！ 気になります。

（佐野さんがスマートフォンで検索し、画面を見せる）

鞘師：本当だ、かわいい！ しかもクラシックな雰囲気で。

佐野：1万5,000円くらいで買えますし、コダックのカメラ特有のエモさがあって、今すごくブームなんです。

鞘師：1万5,000円……。頑張れば、というより勢いでいけちゃうお値段ですね！

佐野：持ち運びも楽ですし、充電器もスマートフォンと共通だったりするので、本当に使い勝手がいいですよ。

鞘師：そういう実用性もありがたいですね。

番組では他にも、佐野さんが自身のキャッチコピーについて語る場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/