プレミアリーグ第31節が21日に行われ、リーズとブレントフォードが対戦した。

リーズは、前節終了時点で降格圏の18位ウェストハムと勝ち点差「3」の15位につけている。直近のリーグ戦5試合で3分け2敗と未勝利が続いており、残留に向けて勝ち点「3」を手にしたいところだった。

対するブレントフォードは、前節終了時点で5位リヴァプールと勝ち点「4」差、6位チェルシーとは勝ち点「3」差と来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を十分に狙える位置にいる。リーグ戦3試合ぶりの勝利で勝ち点「3」を獲得することはできるか。

試合は、立ち上がりから両チーム譲らない展開が続く。試合が進むにつれてお互いにチャンスを作っていく中、ボール保持率ではリーズがブレントフォードを上回っていく。しかし、どちらも得点を奪えないまま前半を終えた。

後半もボール保持率でリーズが上回りつつも、なかなか得点を奪えない。対するブレントフォードも後半はなかなかシュートまで持ち込むことができず、両チームともにスコアレスのまま試合が進んでいく。

すると68分、リーズのダニエル・ファルケ監督はブレンダン・アーロンソンとルーカス・ヌメチャを下げて田中碧とノア・オカフォーをピッチに送り出し、ここで勝負に出る。なお、田中碧にとってはリーグ戦8試合ぶりの出場となった。

その後、リーズは攻勢を強め、立て続けにシュートを放ったものの、得点を奪えないまま試合終了。リーズはボール保持率やシュート本数でブレントフォードを上回ったが、スコアレスドローという結果に終わった。

このあと、リーズは4月5日に行われるFAカップ準々決勝でアウェイにてウェストハム戦、一方のブレントフォードは、4月11日に行われる次節でホームにてエヴァートンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

リーズ 0－0 ブレントフォード

【得点者】

なし

【動画】リーズのMF田中碧が久しぶりのリーグ戦出場！