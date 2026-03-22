セリエA第30節が21日に行われ、ミランとトリノが対戦した。

ミランは、第28節で首位インテルとのミラノ・ダービーに勝利したが、前節ではラツィオに敗戦。首位との勝ち点差は「8」に広がった。スクデットの可能性をつなぐため、なんとしてもこの一戦に勝利したいところだった。一方のトリノは、前節のパルマ・カルチョ戦に勝利して連敗を回避。ここから再び勝ち点を積み上げることはできるか。

アウェイのトリノが、ミランよりも多くのチャンスを作るという序盤となる。両チームともにスコアレスという状況が続く中、ミランはシュートを枠内に飛ばすことがなかなかできない。

均衡が破れたのは37分のことだった。ミランはクリスティアン・プリシッチがボックス左角から弧を描くシュートを放つ。これはクリアされたものの、そのボールを収めたストラヒニャ・パヴロヴィッチがトラップからそのまま左足を一閃。見事なミドルシュートはクロスバーに直撃しながらゴールネットを揺らした。

すると44分、今度はトリノのニコラ・ヴラシッチがボックス手前からシュート。これは右のポストに嫌われたが、こぼれ球をジョバンニ・シメオネが押し込み、試合を振り出しに戻した。前半は1－1で終える。

ミランのアッシミリアーノ・アッレグリ監督はハーフタイムにフィカヨ・トモリに代えてザカリー・アテカメを投入し、3バックから4バックにシステムを変更する。これが功を奏したのか、ミランは後半開始からシュートの場面を立て続けに迎える。

すると54分、ルカ・モドリッチがボックス内へパスを送りプリシッチが折り返すと、アドリアン・ラビオが左ヒザで合わせてゴール。さらに直後の55分、ラビオが左サイドからボックス内へクロスを上げる。これは相手にクリアされたが、そのボールを拾ったアテカメがボックス内にいたユスフ・フォファナが右足でシュートをゴールネットに突き刺した。これで、ミランが瞬く間に2点のリードを奪った。

しかしトリノも83分、シメオネがボックス内でパヴロヴィッチに倒されてPKを獲得。このPKをニコラ・ヴラシッチがしっかり決め、トリノが1点差に詰め寄る。

しかし、トリノの反撃はここまで。ミランが3－2でトリノに勝利した。

次節、ミランは4月6日にアウェイでナポリと、トリノは4月5日にアウェイでピサとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ミラン 3－2 トリノ

【得点者】

1－0 37分 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ（ミラン）

1－1 44分 ジョバンニ・シメオネ（トリノ）

2－1 54分 アドリアン・ラビオ（ミラン）

3－1 55分 ユスフ・フォファナ（ミラン）

3－2 83分 ニコラ・ヴラシッチ（PK／トリノ）

【動画】パヴロヴィッチのスーパーゴール! ミランvsトリノ