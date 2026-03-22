プレミアリーグ第31節が21日に行われ、エヴァートンとチェルシーが対戦した。

ホームのエヴァートンは前節までに勝ち点「43」を積み上げ、試合開始前の時点で5位リヴァプールと勝ち点「6」差、対戦相手の6位チェルシーとは勝ち点「5」差に詰め寄っている。欧州カップ戦の出場権を十分に狙える位置につけており、それだけに勝ち点「3」を手にしたいところだった。

対するチェルシーは17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のセカンドレグでパリ・サンジェルマン（フランス）に敗戦し、公式戦3連敗中と重たい雰囲気が漂っている。この一戦でその雰囲気を払拭することはできるか。

立ち上がりから、エヴァートンは素早いプレスからボールを奪い、ゴールに迫っていく。対するチェルシーは、なかなかシュートまで持ち込むことができない展開が続く。

すると34分、エヴァートンのジェームズ・ガーナーがピッチ中央から縦にスルーパスを通すと、抜け出したベトがGKロベルト・サンチェスをかわすようなループシュートでゴールネットを揺らした。

1点を追うこととなったチェルシーは、徐々にチャンスを創出していく。しかし、得点には至らず前半はエヴァートンの1点リードで終えた。

後半、チェルシーはマロ・ギュストに代わってアレハンドロ・ガルナチョが出場。より攻撃的な選手を増やしていく。

しかし、次の1点を奪ったのもエヴァートン。イドリッサ・ゲイェが自陣でボールを奪い、そのままドリブルで駆け上がる。最後はゲイェからパスを受けたベトがGKサンチェスの股を抜くシュートでリードを2点に広げた。

さらに76分、GKジョーダン・ピックフォードのゴールキックをベトが頭でボールをつなぎ、イリマン・エンディアイエがボックス内のやや左寄りからカットインすると、右足でシュートをゴール右に沈めた。

このまま試合は終了し、エヴァートンが3－0でチェルシーに快勝。エヴァートンにとっては、来季の欧州カップ戦の出場権確保へ近づく勝利となった。一方、チェルシーはこれで公式戦4連敗となってしまった。

このあと、エヴァートンは、4月11日に行われる次節でアウェイにてブレントフォードと対戦。チェルシーは4月4日にFAカップ準々決勝でホームにポート・ヴェイル（3部）を迎える。

【スコア】

エヴァートン 3－0 チェルシー

【得点者】

1－0 33分 ベト（エヴァートン）

2－0 62分 ベト（エヴァートン）

3－0 76分 イリマン・エンディアイエ（エヴァートン）

【動画】絶妙なスルーパスからベトの先制弾など! エヴァートンvsチェルシー