セリエA第30節が21日に行われ、パルマ・カルチョはホームでクレモネーゼと対戦した。

29試合が消化したリーグ戦でパルマは、ここまで勝ち点「34」を獲得し、現在12位。今節対戦する18位クレモネーゼとの勝ち点差は「10」と勝利して、残留を確実なものにしたい。

前節トリノ戦で復帰を果たしたGK鈴木彩艶は、今節も続けてスターティングメンバーに名を連ね、最後方からパルマの守備を支える。

試合の序盤、クレモネーゼがカウンターからチャンスを作り、シュートまで持ち込むも、GK鈴木が冷静にニアサイドを閉じ、セーブに成功。その後も、クレモネーゼが試合を支配し続けるが、試合の均衡は崩れず、スコアレスで試合を折り返す。

迎えた54分、クレモネーゼのユーセフ・マレーがこぼれ球を拾いダイレクトでミドルシュート。ショートバウンドで加速した一撃がGK鈴木の牙城を破り、アウェイのクレモネーゼが先制する。

さらに68分、クレモネーゼが追加点。カウンターからジェイミー・ヴァーディのパスにヤリ・ヴァンデプッテが抜け出し、GK鈴木との1対1を制し、ゴールに流し込む。

その後、攻勢に出るパルマだったが、最後までネットを揺らすことはできず、このまま試合終了。パルマはクレモネーゼに0－2で敗れた。パルマは次戦、4月4日に敵地でラツィオと対戦する。

【スコア】

パルマ 0－2 クレモネーゼ

【得点者】

0－1 54分 ユーセフ・マレー（クレモネーゼ）

0－2 68分 ヤリ・ヴァンデプッテ（クレモネーゼ）

【ゴール動画】クレモネーゼMFの超絶ミドル！



