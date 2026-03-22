ブンデスリーガ第27節が21日に行われ、バイエルンとウニオン・ベルリンが対戦した。

首位のバイエルンは前節のレヴァークーゼン戦で引き分け、リーグ戦の連勝が「5」でストップ。それでも18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16のセカンドレグではアタランタ（イタリア）に4－1と快勝し、伊藤洋輝も実戦復帰を果たした。ここから再び連勝街道を走ることはできるか。なお、伊藤はベンチから出番を待つこととなった。

試合は、立ち上がりからバイエルンが主導権を握り、ゴールに迫っていく展開となる。対するウニオン・ベルリンは、なかなかシュートまで持ち込むことができない時間が続く。

押し込み続けるバイエルンはチャンスを何度も作っていくが、最後の最後で決めきることができない。それでも43分、ミカエル・オリーズが得点を奪った。レオン・ゴレツカのロングフィードをボックス内右寄りの位置で受けたオリーズはシュートコースを作ってから左足を振り抜き、コントロールショットをゴール左に沈めた。

さらに前半アディショナルタイム1分、ジョシュア・キミッヒがボックス右外からクロスを上げ、そのこぼれ球をセルジュ・ニャブリが右足でゴールに叩き込み、リードを2点に広げた。前半はバイエルンの2点リードで終える。

後半開始すぐの49分、今度はハリー・ケインが決める。左の大外でボールを持ったニャブリからコンラート・ライマー、そしてケインへとボールがわたると少しボールを持ち運んでから右足でシュートをゴール右下に沈めた。

勢いが止まらないバイエルン。67分にはオリーズが華麗なルーレットで反転し、ライマーとのワンツーからシュート。これはブロックされたものの、そのこぼれ球をボックス内左寄りで拾ったなyぶりが右足でゴール右下にシュートを突き刺した。

バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は71分、キム・ミンジェに代えて伊藤洋輝を投入し、守備を固めにいく。一方のウニオン・ベルリンは目立ったチャンスを作れず、無得点のまま試合が進む。

試合はこのまま終了。バイエルンが4－0でウニオン・ベルリンに快勝した。

次節、バイエルンは4月4日にアウェイで鈴木唯人を擁するフライブルクと、ウニオン・ベルリンは4月5日にホームで藤田譲瑠チマらを擁するザンクトパウリとそれぞれ対戦する。

【スコア】

バイエルン 4－0 ウニオン・ベルリン

【得点者】

1－0 43分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）

2－0 45＋1分 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

3－0 49分 ハリー・ケイン（バイエルン）

4－0 67分 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

【動画】伊藤洋輝途中出場のバイエルンが快勝! vsウニオン・ベルリン