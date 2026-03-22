「自分の名前が出たから。より興味を持って買ってみたのよ」自身の名前とともに検索候補として表示されたある商品。それがきっかけで購入した田中みな実だったが、検索エンジンの“不可解な謎”にも直面していた――。

  • 田中みな実

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「何だろう? と思って検索したら、自分の名前が出た」

14日放送のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で今大人気のツボ押しマット「シャクティマット」の話題になり、愛用者の田中は、「調べたことある? “シャクティマット”って検索すると、“田中みな実”って出るんだから」と含み笑い。実は、商品を購入する前から、予測候補に「シャクティマット 田中みな実」と表示されていたそうで、「それで気になって買ったのよ。私は逆に」「“シャクティマット”って何だろう? と思って検索したら、自分の名前が出たから。より興味を持って買ってみたのよ」と打ち明けた。

続けて、「なんなら最近、“田中みな実”って検索すると、“植毛”って出てくるからね(笑)」とぶっちゃけた田中。ゲスト出演したホフディラン・小宮山雄飛が、「それも気になってはじめることはないの?」とツッコむと、「まだいいかな。いずれ気になったらやるかも」と返しつつ、「どうして“植毛”って出るんだろう? 不思議なのよ」と吐露。現在、“田中みな実”の予測候補には、「植毛」「写真集」「チョコ」「身長」などが並んでいるといい、小宮山も、「なんで出たんだろう」と不思議がっていた。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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