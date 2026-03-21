大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、クローザーのタナー・スコット投手が不安定な投球に苦しんだ。今季はエドウィン・ディアス投手にクローザーの座を譲り、別ポジションで復調を目指す見込みだが、現段階では順調に進んでいるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同メディアは「スコットは昨季散々な結果に終わったが、スプリングトレーニングでは改善の兆しを見せている。ここまで5回1/3を投げたが、失点は2点のみで、そのいずれも自責点ではない。オープン戦6登板のうち5登板は無失点で、奪三振率も高くなっている。ここまで21人の打者と対戦し、そのうち7人から三振を奪っており、奪三振率は33.3％に達している。昨季の奪三振率も25.3％でリーグ平均を上回っていたが、さらに向上している」と言及。

続けて、「昨季最も懸念されていた指標は平均打球速度90.8マイルだったが、スプリングトレーニングではその数値も抑えられている。速球の球速も徐々に上がっており、土曜日のシカゴ・ホワイトソックス戦では97.6マイルを記録した。これは2025年の平均96.5マイルを大きく上回る数字だ」と記している。

昨季は61登板で防御率4.74と振るわなかったスコットだが、今季は名誉挽回の活躍を見せることができるだろうか。

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