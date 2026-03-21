侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での準々決勝敗退は、侍ジャパンに大きな衝撃を与えた。大谷翔平選手や山本由伸投手など、多数の日本人メジャーリーガーを擁していただけに、ベネズエラに負けたことの反響は大きい。『ザ・ミラー』のジャロッド・カスティーロ記者が言及した。

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日本はアメリカ、ドミニカ共和国と並ぶ優勝候補と見られていたが、準々決勝で5-8と逆転負けを喫し、史上初めてベスト4進出を逃した。試合は一時5-2とリードしていたものの、終盤に崩れ、流れを完全に失った。

この敗戦を受け、井端弘和監督は「結果がすべて」と語り、辞任を決断した。2023年大会で世界一に導いた栗山英樹氏の後任として指揮を執った初のWBCで、期待に応えられなかった責任を取る形となった。

大谷は今大会では打者専念となり、投手として起用できなかったことも1つの敗退原因となった。井端監督自身も「本当は投げてほしかったが、選択肢はなかった」と認めている。

それでも豪華なメンバーを揃えていた侍ジャパンについて、カスティーロ氏は「大谷が打線を牽引し、山本が投手陣を率いる侍ジャパンは、今大会の優勝候補の一角とされていた。特筆すべきは、村上宗隆内野手、岡本和真内野手、鈴木誠也外野手、菊池雄星投手、吉田正尚外野手ら、MLBでプレーする選手たちが多数選出されていた」と言及した。

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