3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの千葉ロッテマリーンズ編。

ロッテの開幕オーダーは？

1番（中）髙部瑛斗

2番（一）ネフタリ・ソト

3番（右）藤原恭大

4番（指）グレゴリー・ポランコ

5番（三）寺地隆成

6番（左）山口航輝

7番（遊）友杉篤輝

8番（捕）松川虎生

9番（二）小川龍成

攻撃的なスタメンを組む場合、ネフタリ・ソトの2番起用が見込まれる。髙部瑛斗、藤原恭大がソトを挟む形になれば、足を使った戦術も使いやすくなるだろう。

4番はグレゴリー・ポランコが座り、どちらも一発を打てる寺地隆成、山口航輝が以降に並ぶことで、打線の破壊力が高まる。

下位打線にもスピードを期待できる選手が並べば、ビッグイニングをつくる可能性がさらに大きくなるだろう。

開幕戦は、ホームのZOZOマリンスタジアムに西武を迎えるロッテ。サブロー新監督の初陣を勝利で飾ることはできるだろうか。

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