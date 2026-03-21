プレミアリーグ第31節が21日に行われ、ブライトンとリヴァプールが対戦した。

ブライトンは30試合が消化したリーグ戦でここまで勝ち点「40」の12位。前節サンダーランド戦は、ヤンクバ・ミンテの得点で1－0で2試合ぶりの勝利を収めた。対するリヴァプールは勝ち点「49」の現在5位。ウルブス戦、トッテナム・ホットスパー戦と終了間際の失点で勝ち点を落としており、今節は来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得するためにも3ポイントが欲しいところだ。

日本代表MF三笘薫が2試合ぶりのスカッドを入りを果たした一戦で、ブライトンが先手を取る。14分。左からフェルディ・カディオグルがクロスを上げると、ディエゴ・ゴメスが折り返す。そこにダニー・ウェルベックがヘディングシュートを叩き込んだ。

対するリヴァプールは30分、GKギオルギ・ママルダシュヴィリのロングボールをブライトンDFルイス・ダンクがバックヘッドで対応。しかし、ミロシュ・ケルケズがこれを予測し、ループシュートで流し込み、試合を振り出しに戻す。

後半に入り56分、ミンテのクロスにジャック・ヒンシェルウッドが折り返し、ウェルベックが勝ち越しゴール。オフサイドラインギリギリの判定だったが、ゴールが認められ、勝ち越しに成功する。

ビハインドを背負ったリヴァプールは、DFジェレミー・フリンポンに代え、FWリオ・ングモハを投入する。直後にカーティス・ジョーンズが左足を振り抜くと、GKバルト・フェルブルッヘンが右手一本でセーブ。対するブライトンも、ミンテが背後に抜け出し、GKと1対1になるもGKママルダシュヴィリも負けじと好守を披露する。

迎えた75分、ファビアン・ヒュルツェラー監督は三笘の投入を決断。三笘は2試合ぶりにピッチに立つと、いきなり左サイドを突破し、キレを見せる。

その後、リヴァプールはコーディ・ガクポがシュートを放つなど同点を目指すが、攻勢に転じることはできずにこのまま試合終了。ブライトンが2－1でリヴァプールを下した。

次戦、ブライトンは4月11日にバーンリーと敵地で対戦。一方、リヴァプールは同4日にFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティとの試合を控えている。

【スコア】

ブライトン 2－1 リヴァプール

【得点者】

1－0 14分 ダニー・ウェルベック（ブライトン）

1－1 30分 ミロシュ・ケルケズ（リヴァプール）

2－1 56分 ダニー・ウェルベック（ブライトン）

【ゴール動画】ウェルベックが勝ち越しゴール！



