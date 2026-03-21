イタリア代表FWジャンルカ・スカマッカは、今月行われるFIFAワールドカップ2026欧州予選の2試合を欠場するようだ。21日、イタリアメディア『スカイ』が報じている。

3大会ぶりのワールドカップ本大会出場を目指すイタリア代表は、欧州予選でノルウェー代表に及ばず、プレーオフに回ることになった。今月行われるプレーオフでは、3月26日に北マケドニア代表と対戦し、勝てば同31日にウェールズ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表の勝者と本大会出場を懸けて、戦うことになる。

イタリアサッカー連盟は20日、上記2試合に向けたメンバー28名を発表。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は主力選手を順当に選んだほか、カリアリのDFマルコ・パレストラを初招集した。

そんななか『スカイ』は、「スカマッカは負傷により欧州予選プレーオフを欠場する」と報道。負傷部位に関して「右内転筋を断裂した」と伝えている。

長身FWスカマッカを欠くことになったイタリア代表。センターフォワードとしては、マテオ・レテギ、モイーズ・キーン、フランチェスコ・ピーオ・エスポジトが招集されているが、ガットゥーゾ監督は大一番を前に選択肢を1つ削られることになってしまった。