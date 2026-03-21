津田健次郎“音楽・絵画”に嫉妬中!? その理由とは？「イントロのリフだけで体に電気が走る」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。3月15日（日）の放送では、津田が"嫉妬しているもの"について語りました。

◆「瞬発力」に嫉妬!?

津田：僕は、音楽と絵画にかなり嫉妬しているんですよ。その理由としては、僕らがやっている職業って、アニメーションでいえば30分、ドラマでいえば1時間、映画でいえば2時間のなかで、（種を）積んで、それで、ラストに感動が生まれる流れになっていて。もちろん、途中にも感動は生まれたりしますけれども、積むところに鑑賞の時間がわりとかかるジャンルだと思うんです。

でも音楽って、例えば、イントロのリフだけで体に電気が走ったりして、しかも、その走った衝撃は一生忘れないじゃないですか……“ムカつく！”と思うんですよね“こっちは2時間かけているのに！”みたいな（笑）。

もちろん、僕らにも瞬間の感動といいますか、「あのセリフが忘れられない」と思ってくださる方もいらっしゃるので、そこは同じかもしれないですけど、でも3分とかじゃん！ その瞬発力は“いいなあ～！”って思うんです。

あと絵画もそうですよね。美術館で、ある部屋に入った瞬間に電気がバァーッと走って、その瞬間が一生忘れられないみたいな。そういう体験を僕も何回もしてきているので……“ムカつく！”って思っています、今でも（笑）。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking