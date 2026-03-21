津田健次郎“音楽・絵画”に嫉妬中!? その理由とは？「イントロのリフだけで体に電気が走る」

◆「瞬発力」に嫉妬!?
津田：僕は、音楽と絵画にかなり嫉妬しているんですよ。その理由としては、僕らがやっている職業って、アニメーションでいえば30分、ドラマでいえば1時間、映画でいえば2時間のなかで、（種を）積んで、それで、ラストに感動が生まれる流れになっていて。もちろん、途中にも感動は生まれたりしますけれども、積むところに鑑賞の時間がわりとかかるジャンルだと思うんです。
でも音楽って、例えば、イントロのリフだけで体に電気が走ったりして、しかも、その走った衝撃は一生忘れないじゃないですか……“ムカつく！”と思うんですよね“こっちは2時間かけているのに！”みたいな（笑）。
もちろん、僕らにも瞬間の感動といいますか、「あのセリフが忘れられない」と思ってくださる方もいらっしゃるので、そこは同じかもしれないですけど、でも3分とかじゃん！ その瞬発力は“いいなあ～！”って思うんです。
あと絵画もそうですよね。美術館で、ある部屋に入った瞬間に電気がバァーッと走って、その瞬間が一生忘れられないみたいな。そういう体験を僕も何回もしてきているので……“ムカつく！”って思っています、今でも（笑）。
＜番組概要＞
番組名：津田健次郎 SPEA/KING
放送日時：毎週日曜 12:00～12:30
パーソナリティ：津田健次郎
番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/
番組公式X：@tsuda_speaking