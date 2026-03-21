Mrs.GREEN APPLE いじめ経験を乗り越え高校進学する韓国人リスナーへエール「前向きに捉えて『頑張りたい』って言って、みんなに対しても『ファイト』って言っていて、すごい強い」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

3月16日（月）の放送では、春からの新生活を前に、不安を抱えながらも前向きに歩もうとする韓国人のリスナーから届いたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私はもうすぐ高校生になる韓国人です。今はお母さんや先生に支えられていますが、私をいじめた子がいる高校に進学します。めちゃくちゃ震えています。でも今度は周りの人たちを信じて頑張ろうと思っています。新生活、みんなファイト!!（韓国 15歳 女の子）

＜ミセスからのメッセージ＞

大森：お～！ 韓国の方からのメッセージ嬉しいですね！ 若井さん、どうですか？

若井：감사합니다（カムサハムニダ）～！

大森：（若井は4月から）NHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」をやる人ですから。もう（新年度の放送が）始まりますからね！

若井：始まりますね！ ぜひ……あの……감사합니다～！

大森：“ぜひ、감사합니다～！”（笑）。

若井：「ぜひ観てください」って言おうとしたけど、韓国で観られるのかわからなかったから！

大森：NHKは、NHK WORLDがありますから！

若井：よろしくお願いします！

大森：でも（書き込みは、過去にいじめられた経験についての）センシティブな話だけど、前向きに捉えてるってことだよね。「頑張りたい」っていうね。みんなに対しても「ファイト」って言っていて、すごい強いですね！

若井：強いね！

大森：いやー、楽しんでほしいな！

藤澤：ね！ いっぱい新しい環境でコミュニティとか、仲間作りはできますから。

大森：そうそう！ 仲間を作っていってほしいなと思います！ ありがとう。

藤澤：ありがとう！

若井：ありがとね～！ 고마워요（コマウォヨ）～！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info