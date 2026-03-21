ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）のメンバー総勢77名が集結する恒例イベント「Hello! Project ひなフェス2026」が、3月20〜21日に千葉・幕張メッセ国際展示場1ホールで開催された。昼夜2部制の全4公演で2万1000人を動員したイベントでは、新メンバー発表やメンバー復帰、新曲初披露など多彩なトピックが連日会場を沸かせた。

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最大のサプライズとなったのが、最終日昼公演「モーニング娘。'26 & ハロプロ研修生プレミアム」で明かされた”18期"新メンバーの発表だ。17期・井上春華と弓桁朱琴が加入した2023年5月以来、約2年10ヶ月ぶりの新加入となる。

リーダー・野中美希のかけ声でステージに登場したのは、ハロプロ研修生の杉原明紗。大勢の観客に拍手で迎え入れられた杉原は涙をこぼしながら、「モーニング娘。26に加入できて、とてもうれしいです。未熟ですが、今まで学んできたことを出し切って、感謝を忘れず、みなさんを笑顔にできるように頑張ります」と宣言した。サブリーダー・小田さくらも目頭を熱くし、初めて後輩を迎え入れる弓桁は涙を拭いながら「これからを共にしていく仲間なので、熱く、一緒に全力で楽しんで頑張っていきたいと思います」と誓った。

モーニング娘。'26

杉原は4〜6月開催の春ツアー「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 -Rays Of Light-」よりグループに帯同し、本格始動へ向けて準備を進める。なお、続く18期メンバーは追って発表される予定だ。

各公演でも話題が相次いだ。初日昼公演「つばきファクトリー& BEYOOOOONDS プレミアム」では、昨年11月より療養のため活動休止していたつばきファクトリーの西村乙輝が「ひなフェス」初参加で復帰を果たし、会場から歓声が上がった。つばきファクトリーは6月3日発売の最新シングル『FireWorks』も初披露。またBEYOOOOONDSは、療養中だった清野桃々姫が春ツアーから活動再開することを発表。さらに春ツアー千秋楽となる6月16日の横浜アリーナ公演（グループ最大規模）の開催も告知され、客席からは「バンザーイ！」の声援が沸き起こった。なお、同公演がBEYOOOOONDSのメンバー・高瀬くるみの卒業公演となることも明らかにされた。

つばきファクトリー

BEYOOOOONDS

初日夜公演「アンジュルム& OCHA NORMA プレミアム」では、OCHA NORMAがライブ新曲『ライアーライナー』を初披露。アンジュルムも7月22日発売の新曲『BaBaBaBurning Love!』をお披露目し、昨年8月加入の長野桃羽がひなフェスに初参加した。

アンジュルム

OCHA NORMA

最終日夜公演「Juice=Juice & ロージークロニクルプレミアム」ではメジャーデビュー1周年を迎えたロージークロニクルがステージの前半を担当。3月18日発売の最新シングル収録曲『Misery 〜愛の天秤〜』などを披露し、存在感を高めた。Juice=Juiceは昨年6月加入の林仁愛がひなフェスに初参加。TikTokで関連動画の総再生数が4億5000万回を突破したバイラルヒット曲『盛れ！ミ・アモーレ』では、イベントのフィナーレに全グループが集結し、熱烈なコールのなか2日間の幕を閉じた。

Juice=Juice

ロージークロニクルプレミアム

Hello! Project ひなフェス2026

日時：2026年3月20日（金・祝）、21日（土）

会場：幕張メッセ国際展示場1ホール（千葉）

出演：モーニング娘。'26 / アンジュルム / Juice=Juice / つばきファクトリー / BEYOOOOONDS / OCHA NORMA / ロージークロニクル / ハロプロ研修生セットリスト

・つばきファクトリー＆BEYOOOOONDS プレミアム：https://nex-tone.lnk.to/Y6PBwH

・アンジュルム& OCHA NORMA プレミアム：https://nex-tone.lnk.to/OTtlmZ

・モーニング娘。'26 & ハロプロ研修生プレミアム：https://nex-tone.lnk.to/U41rhq

・Juice=Juice & ロージークロニクルプレミアム：https://nex-tone.lnk.to/sHZYyg