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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、開幕ローテーションに組み込まれる方針であることが明らかになった。しかし、オープン戦では不安定な投球が続いており、状態を不安視する声もあがっている。米メディア『ザ・ビッグ・リード』のJP・ホーンストラ記者が言及した。

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佐々木は昨季のポストシーズンでリリーフとして活躍し、ドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献。チームはMLBで2000年以来となる連覇を達成した。

しかし、今春は先発としての再調整に苦しんでいる。オープン戦のカンザスシティ・ロイヤルズ戦では3回1/3を失点3と振るわず、試合中には脱水症状によるふくらはぎのけいれんにも見舞われた。

それでもデーブ・ロバーツ監督は、佐々木をシーズン開幕時の先発ローテーションに入れる方針を明言した。今季は山本由伸投手、大谷翔平選手、タイラー・グラスノー投手、エメ・シーハン投手、リバー・ライアン投手らとともに先発陣を構成する予定だ。

心配の声もある佐々木の先発起用について、ホーンストラ氏は「佐々木はシンカーのメカニズムに課題を抱えていることを認めた。レギュラーシーズン開幕までの先発登板があと1回しか残されていない状況では、これは望ましくない展開だ」と言及した。

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