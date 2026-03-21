WBCアメリカ代表 最新情報

WBCアメリカ代表は日本時間18日の決勝でベネズエラ代表に2-3で敗れ、2017年大会以来となる王座奪還はならなかった。この結果を受け、マーク・デローサ監督や選手たちは批判にさらされているが、中でも正捕手のカル・ローリー捕手への風当たりは強いようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

シアトル・マリナーズ所属のローリーは昨季、60本塁打、125打点で2冠王に輝く活躍を見せた両打ちの強打者。ただ、WBCでは3試合、打率.000、0本塁打、1打点とほとんど結果を残せなかった。

同メディアは「アメリカはこれまで6度のWBCで、2017年の1度しか優勝していない。今回は特に、多くのスター選手を集めることに成功していたことを考えると、その痛みは一層大きい。もちろん、このような失敗にはさまざまな要因が絡んでいるが、最も大きな責任を負うべきなのは誰なのか」としつつ、5名の選手をピックアップ。

その中に含めたローリーについて、「今大会では打撃不振が深刻だったため、デローサ監督はウィル・スミス捕手を優先起用せざるを得なかった。ローリーは依然として非常に危険な打者であり、ベネズエラ戦では彼の長打力が必要だったはずだ。しかし同時に、信頼を勝ち取るだけの結果を残せなかったのも事実であり、それは彼自身の責任でもある。不振に陥った打者陣の中でも、期待値とのギャップという点では、ラリーが最も失望を招いた選手だったといえるだろう」と記している。

【関連記事】

【了】