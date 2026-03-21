3月27日に開幕を迎える2026年シーズンのプロ野球。オープン戦では熾烈なレギュラー争いが繰り広げられているが、各球団でスターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここでは、12球団の開幕スタメン予想を紹介したい。今回は、パシフィック・リーグの東北楽天ゴールデンイーグルス編。

楽天の開幕オーダーは？

1番（中）中島大輔

2番（三）黒川史陽

3番（指）ルーク・ボイト

4番（左）オスカー・ゴンザレス

5番（一）浅村栄斗

6番（二）村林一輝

7番（右）カーソン・マッカスカー

8番（遊）宗山塁

9番（捕）太田光

開幕オーダーは上記と予想。スピードのある中島大輔が1番に座り、つなぐ2番として黒川史陽を並べた。クリーンアップはルーク・ボイト、オスカー・ゴンザレス、浅村栄斗としたが、ゴンザレスの打順は不確定要素が大きいと言える。

村林一輝、カーソン・マッカスカーの次に宗山塁を置き、下位打線から上位につなぐ形ができるのも、今シーズンの楽天の強みになる。ラストバッターは太田光と予想した。

開幕は京セラドームでオリックス・バファローズと戦う楽天。Aクラス入りを目指すべく、開幕戦から勢いをつけたいところだ。

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【了】