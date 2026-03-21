今日の運勢占い 3月22日（日）12星座占いランキング第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの運勢は何位…!?

2026年3月22日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月22日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？調子の良い運気で今日は、感覚が鋭い1日となりそうです。今日は何かを選択する際に感覚を参考に決められると良い選択ができそうです。思考が冴えやすく成長につながるような1日です。今日は視野を広げて色々なものに目を向けてみましょう。特に海外に関することに目を向けてみるのも良さそうです。恋愛運が好調です。出会いが広がったり、楽しいことが増えていくような1日となりそうです。好きな人がいる場合は、積極的にアプローチをしてみましょう。出会いが広がる1日となりそうです。今日は自分と価値観が違う人とも積極的にコミュニケーションをとっていきましょう。SNSで発信をすると良い反応をもらうこともできそうです。対人運が好調で、特に1対1のコミュニケーションが好調なので、パートナーや大切な人との対話の時間を大切にしましょう。自分自身の思考を整理をする時間を持つのも良さそうです。趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は好きなことをとことん楽しんだり、友達にメッセージを送ってみたりするのも良さそうです。仕事運が好調ですが、忙しさが目立ちそうな1日です。今日は頑張りすぎに注意をしましょう。夜は早めの就寝がおすすめです。内省がテーマです。今日はこれまでを少し見直してみましょう。瞑想をしたり、ヨガをしたりするのも良さそうです。モヤモヤした気持ちが抜けない場合は、神社などにお参りに行くのもおすすめです。マイペースに過ごしたり、お家時間を過ごしたりできると良い日です。部屋の掃除をしたり、スマホやパソコンのデータの整理をしたりするのもおすすめです。金運が好調です。今日は欲しいものをネットショップでリサーチをしたり、ショッピングに出かけるのも良さそうです。特に欲しいものがない場合は、日頃お世話になっている人にプレゼントを用意するのも良さそうです。考えすぎたり、不安な気持ちが出やすかったりする1日となりそうです。今日は頑張りすぎず、自分に優しく過ごしましょう。お風呂にゆっくりと浸かる時間を持つのも良さそうです。今日はのんびりと過ごす時間を持つようにしましょう。ヘッドマッサージをしたり、セルフケアをしたり、沢山睡眠を取ってメンテナンスをする1日を過ごしましょう。「焦らずできることを着実に進めること」が大切な1日となりそうです。慌てずに目の前のことを丁寧に進めてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/