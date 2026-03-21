鎌倉駅西口から御成通りを歩くこと、徒歩3分ほど。昔ながらのレトロな店構えが印象的な「パティスリーチモト」があります。

たまたま昨年、子どもたちの希望を叶えるべく、こちらで誕生日のホールケーキをオーダーしました。注文したホールケーキは希望以上の仕上がりで、子どもたちも大喜び。

今年もさっそくホールケーキのオーダーをお願いするついでに、初めて店内利用でお邪魔してきました。今回は、その様子をお届けします！

創業はなんと、1927年（昭和2年）！

パティスリーチモトの創業は1927年（昭和2年）。まもなく創業100年を迎える老舗です。

もともとは和菓子店として営業をスタートしました。現在も都内や箱根などに和菓子店「チモト」があり、そののれん分けとして始まったお店とされています。

大船に松竹撮影所があった当時は、和菓子を求めて訪れる女優や俳優もいたそうです。

その後、一度お店は歴史に幕を閉じますが、1989年（平成元年）に京都で洋菓子の修業を積んだ2代目が洋菓子店として復活させ、「チモト」の名前は残したまま、新たなスタートを切りました。

さらに3代目は、長谷でバウムクーヘンのお店「輪心（わこ）」を開店し独立。しかし2代目が亡くなられたこともあり、現在はどちらのお店も3代目ご夫婦で営業されています。

昭和の雰囲気が残るレトロな店内。ゆっくり過ごせる喫茶スペース

2代目が作り上げたお店の雰囲気をそのままに、今も大切に受け継がれている店内。外から見ると少し暗く感じますが、中に入ると、ほどよい明るさでゆっくり過ごすのにぴったりの空間です。

入ってすぐの席では、御成通りを歩く人の姿を眺めることができます。また、店内奥にも実は席がたくさんあり、こちらはより落ち着いてゆっくり過ごしたい時におすすめです。

さらに、雑誌や子ども向けの絵本なども自由に読めるように置かれているのも嬉しいポイント。

訪れる人数や用途によって席を選べるのも魅力ですね。

カップやお皿もとても素敵で、どのカップで提供されるのかも楽しみのひとつですね。

沖縄産の「本和香糖」を使用。やさしい甘さの秘密

ほとんどのレシピはそのままに、大きく変わったのは使用するお砂糖だそうです。

もともと「輪心」で使用していたという、沖縄のさとうきびから作られた原料糖のみを使った国産のお砂糖「本和香糖（ほんわかとう）」にすべて変更したとのこと。

砂糖を変えるだけでも仕上がりは大きく変わり、本和香糖はコクがありながらもさっぱりとした風味で、自然な甘みと旨味が感じられるのが特徴だそうです。

ケーキも店内で。サイフォンコーヒーが楽しめる喫茶メニュー

ガラスケース内のケーキはすべて店内での飲食が可能です。

喫茶メニューとしてお得なセットメニューもあり、シフォンケーキなどたくさんの種類の中から選ぶことができます。

セットのドリンクはコーヒーや紅茶だけでなく、カフェオレもあり、追加料金がかからずに、豆乳に変更することも可能なのが嬉しいポイント。

ホットコーヒーはすべてサイフォンで淹れて提供されます。店内奥の席に座ると、その様子をカウンター越しに見ることができるのでおすすめです。

ほんわかプリンセットを実食！

筆者は「ほんわかプリンセット（1,050円・税込）」を選択。カフェオレを豆乳に変更して注文しました。

サイフォンでコーヒーを淹れる様子を眺めたり、御成通りを行き交う人々を観察して待っていました。

不思議と時間の流れがゆっくりになったように感じ、お店の居心地の良さもあり、つい長居したくなる雰囲気です。そうしているうちに、プリンセットが運ばれてきました。

カップやお皿も可愛らしく、五感でも楽しめます。プリンがのった銀食器もどこか懐かしさを感じますね。店内飲食の場合は、プリンに生クリームとチェリーが添えられて提供されます。

プリンは少しかための、むっちりとした昔ながらの王道タイプ。甘さは控えめで上品な味わいです。やさしい甘さのプリンに、生クリームやカラメルを絡めながらいただくと、ひと口ずつ味の変化も楽しめます。

サイフォンで淹れたカフェオレは泡がふわふわで、口当たりもまろやか。最後まで美味しくいただくことができました。

焼き菓子やバウムクーヘン、テイクアウト商品も

もちろんテイクアウトも可能です。手土産やギフトにもぴったりな焼き菓子はもちろん、「輪心」のバウムクーヘンも販売されています。

取材時は少し種類が少なかったのですが、実際にはもう少し焼き菓子なども充実しているそうですよ。

店内でゆっくり過ごした後に、お土産を購入するのもいいですね。

昭和レトロな空間で味わう、ゆったりとした喫茶時間

訪れるお客さんは、主に地元の方や常連さん、リピーターが多いそうですが、昭和レトロ喫茶のブームもあり、若い方や海外からのお客さんも来店するそうです。

取材時には、毎年の旅行で訪れるというご年配のグループの来店もありました。長く愛されているお店だからこそ生まれるつながりに、温かな気持ちになります。

懐かしいレトロな空間で味わう、ゆっくりとした時間。それはまさに至福のひととき。

ドアの先には、どこか懐かしい空間が広がっています。ぜひ足を運んでみてくださいね。

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