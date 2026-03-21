明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節の9試合が21日に行われた。

大会で唯一、90分で全勝中のテゲバジャーロ宮崎は、ロアッソ熊本とホーム対戦。相手に3倍以上のシュートを打たれる苦しい試合展開となったが、88分に松本ケンチザンガが値千金の決勝点をマークして1－0で勝利。開幕からの連勝を「7」に伸ばした。

ブラウブリッツ秋田はヴァンラーレ八戸に完封勝利で3連勝。6勝目でEAST-Aの暫定首位に浮上した。同グループの横浜FCはSC相模原に前半2点を先行されたものの、後半の早い時間帯に追いつくと、後半アディショナルタイム2分に2点を加えて、4－2で逆転勝利した。

福島ユナイテッドFCはホームで藤枝MYFCに3点を先行されたものの、後半に3点を奪い返してPK戦に持ち込む。しかし、PK戦では福島が2人失敗して、藤枝が勝ち点「2」を獲得した。なお、福島の三浦知良はベンチ入りしたものの出番は訪れなかった。

EAST-Bでは、北海道コンサドーレ札幌が首位ヴァンフォーレ甲府を下して2連勝。RB大宮アルディージャは敵地でジュビロ磐田と対戦し、山本桜大と泉柊椰が2ゴールずつを挙げて4－1で勝利。大宮が首位の座を奪い返した。また、AC長野パルセイロに3－1で勝利したいわきFCは、2連勝で2位に浮上した。

ここまでの試合結果と22日の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想リーグ第7節

▼3月20日（金）

【EAST-A】

ザスパ群馬 0－2 湘南ベルマーレ

【WEST-A】

アルビレックス新潟 2－3 カターレ富山

▼3月21日（土）

【EAST-A】

ブラウブリッツ秋田 1－0 ヴァンラーレ八戸

SC相模原 2－4 横浜FC

【EAST-B】

北海道コンサドーレ札幌 1－0 ヴァンフォーレ甲府

福島ユナイテッドFC 3－3（PK戦：5－3） 藤枝MYFC

松本山雅FC 2－2（PK戦：5－4） FC岐阜

AC長野パルセイロ 1－4 いわきFC

ジュビロ磐田 1－4 RB大宮アルディージャ

【WEST-B】

大分トリニータ 2－3 FC琉球

テゲバジャーロ宮崎 1－0 ロアッソ熊本

▼3月22日（日）

【EAST-A】

モンテディオ山形 0－0 ベガルタ仙台

栃木SC 0－0 栃木シティ

【WEST-A】

カマタマーレ讃岐 vs 奈良クラブ

愛媛FC vs 高知ユナイテッドSC

FC今治 vs 徳島ヴォルティス

ツエーゲン金沢 vs FC大阪

【WEST-B】

ガイナーレ鳥取 vs 鹿児島ユナイテッドFC

レノファ山口FC vs ギラヴァンツ北九州

レイラック滋賀FC vs サガン鳥栖