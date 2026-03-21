明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節の9試合が21日に行われた。
大会で唯一、90分で全勝中のテゲバジャーロ宮崎は、ロアッソ熊本とホーム対戦。相手に3倍以上のシュートを打たれる苦しい試合展開となったが、88分に松本ケンチザンガが値千金の決勝点をマークして1－0で勝利。開幕からの連勝を「7」に伸ばした。
ブラウブリッツ秋田はヴァンラーレ八戸に完封勝利で3連勝。6勝目でEAST-Aの暫定首位に浮上した。同グループの横浜FCはSC相模原に前半2点を先行されたものの、後半の早い時間帯に追いつくと、後半アディショナルタイム2分に2点を加えて、4－2で逆転勝利した。
福島ユナイテッドFCはホームで藤枝MYFCに3点を先行されたものの、後半に3点を奪い返してPK戦に持ち込む。しかし、PK戦では福島が2人失敗して、藤枝が勝ち点「2」を獲得した。なお、福島の三浦知良はベンチ入りしたものの出番は訪れなかった。
EAST-Bでは、北海道コンサドーレ札幌が首位ヴァンフォーレ甲府を下して2連勝。RB大宮アルディージャは敵地でジュビロ磐田と対戦し、山本桜大と泉柊椰が2ゴールずつを挙げて4－1で勝利。大宮が首位の座を奪い返した。また、AC長野パルセイロに3－1で勝利したいわきFCは、2連勝で2位に浮上した。
ここまでの試合結果と22日の対戦カードは以下の通り。◆■J2・J3百年構想リーグ第7節
▼3月20日（金）
【EAST-A】
ザスパ群馬 0－2 湘南ベルマーレ
【WEST-A】
アルビレックス新潟 2－3 カターレ富山
▼3月21日（土）
【EAST-A】
ブラウブリッツ秋田 1－0 ヴァンラーレ八戸
SC相模原 2－4 横浜FC
【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌 1－0 ヴァンフォーレ甲府
福島ユナイテッドFC 3－3（PK戦：5－3） 藤枝MYFC
松本山雅FC 2－2（PK戦：5－4） FC岐阜
AC長野パルセイロ 1－4 いわきFC
ジュビロ磐田 1－4 RB大宮アルディージャ
【WEST-B】
大分トリニータ 2－3 FC琉球
テゲバジャーロ宮崎 1－0 ロアッソ熊本
▼3月22日（日）
【EAST-A】
モンテディオ山形 0－0 ベガルタ仙台
栃木SC 0－0 栃木シティ
【WEST-A】
カマタマーレ讃岐 vs 奈良クラブ
愛媛FC vs 高知ユナイテッドSC
FC今治 vs 徳島ヴォルティス
ツエーゲン金沢 vs FC大阪
【WEST-B】
ガイナーレ鳥取 vs 鹿児島ユナイテッドFC
レノファ山口FC vs ギラヴァンツ北九州
レイラック滋賀FC vs サガン鳥栖