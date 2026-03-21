ポーランドサッカー協会は20日、3月のFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフに臨むポーランド代表のメンバーを発表した。

プレーオフ・パスBのポーランド代表は、26日の準決勝でアルバニア代表とホームで対戦。同試合に勝利すれば、31日にスペインのバレンシアにて、ウクライナ代表vsスウェーデン代表の勝者と激突する。そしてパスBを制した国がW杯本戦の出場権を獲得し、オランダ代表、日本代表、チュニジア代表と同組のグループFに入る。日本代表とは3戦目にテキサスで戦う予定だ。

ヤン・ウルバン監督が選んだメンバーは以下の通り。

▼GK

バルトウォミェイ・ドラゴフスキ（ヴィジェフ・ウッチ）

カミル・グラバラ（ヴォルフスブルク／ドイツ）

マテウシュ・コハルスキ（カラバフ／アゼルバイジャン）

バルトシュ・ムロジェク（レフ・ポズナン）

▼DF

ヤン・ベドナレク（ポルト／ポルトガル）

バルトシュ・ベレシンスキ（パレルモ／イタリア）

マティ・キャッシュ（アストン・ヴィラ／イングランド）

トマシュ・ケンジオラ（PAOK／ギリシャ）

ヤクブ・キヴィオル（ポルト／ポルトガル）

アルカディウシュ・ピルカ（ザンクトパウリ／ドイツ）

プシェミスワフ・ヴィシニェフスキ（ヴィジェフ・ウッチ）

ヤン・ジオウコフスキ（ローマ／イタリア）

▼MF

カミル・グロシツキ（ポゴニ・シュチェチン）

ヤクブ・カミンスキ（ケルン／ドイツ）

ヤクブ・モデル（フェイエノールト／オランダ）

オスカル・ピエトゥシェフスキ（ポルト／ポルトガル）

フィリップ・ルズガ（シュトゥルム・グラーツ／オーストリア）

ミハウ・スコラシュ（ヘント／ベルギー）

バルトシュ・スリシュ（ブレンビー／デンマーク）

セバスティアン・シマンスキ（レンヌ／フランス）

ニコラ・ザレフスキ（アタランタ／イタリア）

ピオトル・ジエリンスキ（インテル／イタリア）

▼FW

ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／スペイン）

クリシュトフ・ピョンテク（アル・ドゥハイル／カタール）

カロル・シフィデルスキ（パナシナイコス／ギリシャ）