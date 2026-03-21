リヴァプールに所属するブラジル代表GKアリソンは、今週末のブライトン戦を欠場することになるようだ。20日、イギリスメディア『BBC』やイギリス紙『イブニング・スタンダード』などが伝えている。

現在33歳のアリソンは今季ここまで公式戦34試合に出場しているものの、ハムストリングの負傷で離脱する期間もあるなど、コンディション不良に悩まされており、直近では10日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16・ファーストレグのガラタサライ戦を欠場していた。

それでも、すぐに復帰していたアリソンだが、再び負傷してしまった模様で、ブラジルサッカー連盟（CBF）は3月26日にフランス代表、同31日にクロアチア代表との対戦を控えているなか、招集していたアリソンが負傷で欠場することから、コリンチャンスに所属するGKウーゴ・ソウザを追加招集することを発表している。

このような状況から、アリソンは21日に予定されているプレミアリーグ第31節のブライトン戦の遠征メンバーに含まれておらず、代わりに同試合はジョージア代表GKギオルギ・ママルダシュヴィリが起用されることが見込まれている。なお、アリソンの負傷の度合いなどについては明らかになっていない。