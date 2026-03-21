ジャマイカサッカー協会は20日、FIFAワールドカップ2026大陸間プレーオフに臨むメンバーを発表。V・ファーレン長崎に所属するFWノーマン・キャンベルも招集された。

ジャマイカ代表は27日に準決勝でニューカレドニア代表と対戦。勝利した場合、31日の決勝戦でコンゴ民主共和国代表と戦うことになる。大陸間POを突破すれば、本大会ではポルトガル代表、ウズベキスタン代表、コロンビア代表と同組のグループKに入ることになる。

現在26歳のN・キャンベルは、ヴォイヴォディナ・ノヴィ・サド（セルビア）やラナース（デンマーク）などを経て、2026年から長崎に加入。ここまで明治安田J1百年構想リーグの7試合に出場し、2得点2アシストを記録している。

N・キャンベルのほかには、欧州の第一線で活躍するレオン・ベイリーやベテランのボビー・リード、コヴェントリーの快進撃を支えるエフロン・メイソン・クラークなど、イングランドで活躍する選手たちが数多く招集された。

ジャマイカ代表チームは以下の通り。

▼GK

アマル・ナイト（グリーンビル・トライアンフ／アメリカ）

ジャマリ・ウェイト（エルパソ・ロコモティブ／アメリカ）

アンドレ・ブレイク（フィラデルフィア・ユニオン／MLS）

▼DF

ロナルド・ウェブスター（シュケンディヤ／北マケドニア）

アマリイ・ベル（チャールトン／イングランド）

リチャード・キング（セント・ミレン／スコットランド）

ダミオン・ロウ（デワ・ユナイテッド／インドネシア）

イーサン・ピノック（ブレントフォード／イングランド）

ジョエル・ラティボーディエル（コヴェントリー／イングランド）

イアン・フレイ（インテル・マイアミ／MLS）

カイル・ミング（マウントプレザント）

▼MF

アイザック・ヘイデン（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）

ケヴォン・ランバート（ルイビル・シティ／アメリカ）

カロイ・アンダーソン（ブラックプール／イングランド）

タイリース・ホール（ノッツ・カウンティ／イングランド）

ケイシー・パルマー（ルートン・タウン／イングランド）

アンドレ・ブルックス（シェフィールド・ユナイテッド／イングランド）

レオン・ベイリー（アストン・ヴィラ／イングランド）

ボビー・リード（レスター／イングランド）

ドワイト・メリック（モンテゴ・ベイ・ユナイテッド）

▼FW

ベイリー・カダマルテリ（レクサム／イングランド）

ジャマル・ロウ（シェフィールド・ウェンズデイ／イングランド）

デマレイ・グレイ（バーミンガム／イングランド）

エフロン・メイソン・クラーク（コヴェントリー／イングランド）

レナルド・セファス（パリ・ニジニ・ノヴゴロド／ロシア）

ノーマン・キャンベル（V・ファーレン長崎／日本）

タイリース・キャンベル（チャールトン／イングランド）