「俺、ポリアモリーなんだよね」と語る男性の言動に違和感　入山杏奈が「ご飯行くなら彼女に伝えるの?」と尋ねると…

食事に誘ってきた男性から「俺、ポリアモリーなんだよね」と告げられたエピソードを明かした入山杏奈。彼女に伝えずに会うと聞かされ違和感を覚え、「それはただの浮気」と一気に冷めたと振り返った。

「それはただの浮気」

17日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#11のスタジオゲストには、AKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカを迎え、「好きになりかけた男性の言動で冷めたこと」という話題に。

「大人数で会った時に、いいなと思った男性がご飯に誘ってくれた」と切り出した入山は、「いろいろしゃべってたら、『俺、彼女がいて』って言われて、『俺、ポリアモリーなんだよね』と言われた」と打ち明ける。

MC陣が「ポリアモリーとは?」と疑問を浮かべると、入山は「彼女の了承も得て、複数人パートナーを作る人」と説明。しかし、その男性は入山が「ご飯行くなら彼女に伝えるの?」と聞いたところ、「それは言わない」と答えたといい、入山は「それはただの浮気」とバッサリ斬り捨てたという経験を振り返った。