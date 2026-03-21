食事に誘ってきた男性から「俺、ポリアモリーなんだよね」と告げられたエピソードを明かした入山杏奈。彼女に伝えずに会うと聞かされ違和感を覚え、「それはただの浮気」と一気に冷めたと振り返った。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「それはただの浮気」

17日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#11のスタジオゲストには、AKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカを迎え、「好きになりかけた男性の言動で冷めたこと」という話題に。

「大人数で会った時に、いいなと思った男性がご飯に誘ってくれた」と切り出した入山は、「いろいろしゃべってたら、『俺、彼女がいて』って言われて、『俺、ポリアモリーなんだよね』と言われた」と打ち明ける。

MC陣が「ポリアモリーとは?」と疑問を浮かべると、入山は「彼女の了承も得て、複数人パートナーを作る人」と説明。しかし、その男性は入山が「ご飯行くなら彼女に伝えるの?」と聞いたところ、「それは言わない」と答えたといい、入山は「それはただの浮気」とバッサリ斬り捨てたという経験を振り返った。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

「俺、ポリアモリーなんだよね」と語る男性の言動に違和感　入山杏奈が「ご飯行くなら彼女に伝えるの?」と尋ねると…
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