16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、楽天の新外国人・マッカスカーについて言及した。
佐伯氏は「バッティングの力強さとインパクトの強さをすごく感じましたね」と評価し、「この選手が下位にいると相手ピッチャー嫌なんじゃないでしょうか」と分析。
「イーグルスも本拠地が狭くなる」とした上で、「6番、7番にいたら嫌ですね」と話していた。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、楽天の新外国人・マッカスカーについて言及した。
佐伯氏は「バッティングの力強さとインパクトの強さをすごく感じましたね」と評価し、「この選手が下位にいると相手ピッチャー嫌なんじゃないでしょうか」と分析。
「イーグルスも本拠地が狭くなる」とした上で、「6番、7番にいたら嫌ですね」と話していた。
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