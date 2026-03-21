WBCでの悔しい経験をこれからの野球人生にどう繋げるか

WBCがベネズエラ初優勝で終って、多くのパ・リーグファンがマチャド（オリックス）を賞賛し、マルカーノ（阪急）さんを偲んでいる頃、ファイターズはチャイニーズタイペイ代表、ライル・リン（林家正）の入団を発表し、驚いたことに「WBCが終ったらWBC組が6人に増えていた」のだった。リンは昨年の秋季キャンプに参加し、その人間性や力量が評価されていた。もちろん古林睿煬、孫易磊とバッテリーを組めばコミュニケーションの点でもバッチリだろう。ファイターズの試合は台湾でも放送されていて、ますます人気の高まりが期待される。

ただファイターズファンとして2026年WBC第6回大会を振り返るとき、準々決勝ベネズエラ戦の伊藤大海の被弾を避けて通るわけにはいかない。アブレイユに食らった逆転3ランが侍ジャパンの敗退に繋がってしまった。SNSは過剰に沸騰し、伊藤大海を「戦犯」（本来は戦争犯罪人の意味であり、明らかな誤用）として名指しする誹謗中傷が飛び交った。唯一救いだったのはパ・リーグ各球団のファンが「オレたちいつも抑え込まれて、伊藤大海がすごいピッチャーだっていちばんわかってる。ろくに知りもしないで酷いこと言うのやめろ！」etc、とムキになってかばってくれたことだ。WBCは外国の野球ファンとの距離も近づけてくれるが、こうしてパのライバル球団ファンとの連帯も育んでくれた。

僕はWBCが伊藤大海にもたらしたものに注目している。あの経験が大海をどう変えるのだろうか。3年前のWBCの後、彼は自分のピッチングを見失い、もがき苦しんだ。苦しんだことはその後の飛躍（2年連続最多勝＆沢村賞）に直接繋がっているだろう。今大会、ベネズエラ戦の敗戦投手になったことはどう影響するだろうか。もちろん僕は大海のダメージを心配した。ただでさえ打たれた傷ついている。そこにネットの中傷の嵐が吹き荒れた。予定通り、開幕投手が行けるだろうか。心理的なリカバリーに時間をかけた方がいいのじゃないか。

が、新庄剛志監督をはじめ、球団のケアが行き届いており、本人の気力も充実している。1週間後の開幕投手も行けそうなムードだ。僕はどんな姿で「WBCでいちばんダメージを食らった投手」がマウンドに立つのか見届けたいと思っている。たぶん今回の侍ジャパン組最大の人間ドラマだ。野球の悔しさは野球でしか晴らせない。これは開幕戦で勝つか負けるかの結果の話じゃない。伊藤大海が戦う姿が見たいのだ。僕はWBCの被弾の経験によって彼が近い将来、海を渡っても驚かない。今はドラマの予感がしているだけだ。でも、何かきっかけがあれば何かがひっぱり出される。まぁ、この話は開幕してからに取っておこう。僕らは伊藤大海を応援するだけ。

達の本格化で先発陣の序列はどうなる？

一方、世間の耳目がWBCに注がれオープン戦の情報量が極端に少ないなか、とんでもない凄みを見せていた投手がいる。いわば「WBCでベールに包まれてしまってた投手」といったところか。21歳の右腕、達孝太だ。昨シーズン、本格化し8勝2敗（107.2回）の好成績、立ち姿がダルビッシュを連想させる有望株だ。これがこのオープン戦、「エグい」としか表現のしようのない快投を続けている。何しろまだ無失点だ。3/20、祝日のヤクルト戦も4回44球投げて、被安打1、奪三振3、無失点で完璧に抑え込んだ。

球速もさることながらその球のキレだ。去年とは比べものにならない威圧感。僕には「エースのマウンド」に見えた。特にこの日は開幕戦のエスコンユニを着ていたから開幕投手に見えてしまった。いや、もちろんのことファイターズには大きなドラマを背負った伊藤大海がいる。エースは伊藤大海だし、他にエース格なら有原航平、山﨑福也がいる。それでも達孝太のスケール感は「エースのマウンド」だ。いや、惚れ惚れする。ファイターズの先発陣の序列はどうなってしまうのか。

今季、ファイターズは優勝を目指している。それだけの陣容が整った。新庄監督は圧倒的な結果を求めている。だが、一ファンとしての僕は成績だけでなく、そこに人間ドラマを見たいと思う。勝利数だけでなく、選手の心の変化に目を向けたいと思う。ファイターズはたた勝つチームであってはいけない。できるなら楽しく、美しく勝つチームでありたい。それが開幕直前の僕の願いだ。読者の皆さん、素晴らしいシーズンを！