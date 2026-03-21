プレミアリーグ第31節が20日に行われ、ボーンマスとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

昨年12月15日に行われた第16節の『オールド・トラッフォード』での一戦では4－4の打ち合いを見せていた両者の対戦は、スコアレスで前半を折り返したが、61分にマテウス・クーニャが倒されたことで獲得したPKをブルーノ・フェルナンデスが決めて、アウェイのマンチェスター・ユナイテッドが先制した。

67分には右足で流し込んだライアン・クリスティーのゴールでボーンマスが追いついたものの、71分にはコーナーキックを蹴ったB・フェルナンデスのボールがオウンゴールを誘って再びマンチェスター・ユナイテッドが勝ち越しに成功した。

しかし、78分にハリー・マグワイアが決定機を迎えそうなところのエヴァニウソンをペナルティエリア内で倒してしまい、レッドカードで一発退場に。このPKを19歳のジュニオール・クルピが蹴り込んで、ボーンマスが試合を振り出しに戻した。

その後はお互いに得点を挙げることはできず、2－2のまま試合は終了。マンチェスター・ユナイテッドは2連勝を逃した一方、ボーンマスにとっては5試合連続のドローとなった。

次節、ボーンマスは4月11日にアウェイでアーセナルと、マンチェスター・ユナイテッドは同13日にホームで日本代表MF田中碧が所属するリーズとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ボーンマス 2－2 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

0－1 61分 ブルーノ・フェルナンデス（PK／マンチェスター・ユナイテッド）

1－1 67分 ライアン・クリスティー（ボーンマス）

1－2 71分 オウンゴール（ジェームズ・ヒル／マンチェスター・ユナイテッド）

2－2 81分 ジュニオール・クルピ（PK／ボーンマス）

【ハイライト動画】ボーンマスとマンチェスター・ユナイテッドが対戦