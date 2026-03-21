「レタスチャーハンが絶品！」「ネコの配膳ロボットが見たくて…」リスナーが選んだお気に入りの「ファミレス」は？

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社"です。今回の放送では、会議テーマ「I LOVE ファミレス案件 〜わたしの地元はこのお店〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆ハワイへ旅立つ友人のために

私の地元のファミレスといえば「サイゼリヤ」です！ 先日、友達6人でサイゼリヤパーティーをしました！ というのも、仲間の1人が仕事でハワイに旅立ち、その子の希望がサイゼリヤでした。物価の高いハワイで数年暮らす彼女と一緒に、日本が誇るファミレスのサイゼリヤで思う存分食べまくりました！（神奈川県 40歳 女性）

◆うますぎて後悔…

僕の好きなファミレスは「バーミヤン」です！ 実は最近まで行ったことがなく、ネコの配膳ロボットが見たくて初めて行ったのですが「なぜ今まで行かなかったんだ!?」って後悔するほど、何を食べてもうまくて安い！

なかでも、バーミヤンラーメンは魚系のダシが効いていて味わい深く、スープを飲み干してしまうほど、めちゃくちゃうまかったです！ さらに、549円で北京ダックが食べられるのも凄い！ すっかり気に入ってリピートしています（神奈川県 54歳 男性）

◆「レタスチャーハン」が絶品！

ファミレスが大好きでいろんなお店に行きますが、静岡県で外せないのが中華ファミリーレストランの「五味八珍」（ごみはっちん）です。もちろんラーメンや餃子もおいしいのですが、個人的なおすすめはレタスチャーハンと豚そばです。特にレタスチャーハンは絶品！ シャキシャキのレタスとお米とのマリアージュが最高で、本当にこれが食べたくて通うほどおいしいです！（静岡県 39歳 男性）

◆子どもの頃から通う思い出の店

僕のI LOVEファミレスといえば「ハングリータイガー」です。このお店、休日はもちろん、平日でもだいたい並んでいます。神奈川県民はそれを見ると「今日もか」っていう顔で普通に並び始めます。

子どもの頃は、毎年お正月になると、祖母が「ハングリータイガー」に連れて行ってくれて、家族で食事をしていました。大人になり、結婚式の前に「今日は自分が払うぞ」と思って両親をランチに誘いました。食べ終わって「よし伝票を取るぞ！」と思った瞬間、父親がものすごいスピードで伝票を奪っていきました。あの瞬間「ああ……まだまだ親には敵わないな」と思いました（笑）（神奈川県 31歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co