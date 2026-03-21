佐野ひなこ「どんな日の朝も…」多忙な日々の中でも欠かせない唯一のモーニングルーティンを明かす

鞘師里保（さやし・りほ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。ゲストの“チョイス（選ぶ基準）”から、その素顔に迫っていきます。

3月のマンスリーゲストは、俳優・モデルとして活躍しながら、プロ雀士としての顔も持つ佐野ひなこさん。７日（土）の放送では、土曜日の朝のルーティンなどについて語りました。

鞘師：この番組は土曜日の朝9時30分に放送していますが、佐野さんは普段、このくらいの時間はどのように過ごされていますか？

佐野：実は私、ルーティンがなくてですね。土曜日だからこうしよう、という決め事が特にないんです。鞘師さんは何かありますか？

鞘師：私も仕事柄、日々違うことをしているので、なかなかルーティン化するのは難しいなと感じる部分はありますね。でも、例えば朝にこれだけは必ずしている、というようなことはありますか？

佐野：白湯を飲んでいます。

鞘師：この時期は特にいいですよね。

佐野：そうなんです。やっぱり朝起きてすぐに冷たいものを飲むよりは、白湯くらいの温度で体を温めるのがホッとするんですよね。どんな日の朝も、これだけはルーティンになっています。

番組では他にも、佐野さんがプロ雀士になったきっかけなどについて語る場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/