北海道日本ハムファイターズの五十幡亮汰外野手が20日、東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に「9番・中堅」で先発出場。打撃では3打数0安打だったが、守備で球場を沸かせるプレーを見せた。
ビッグプレーが飛び出したのは、4回のヤクルトの攻撃時。2死走者なしで4番のホセ・オスナ内野手が、左中間を抜けそうな当たりを放った場面だった。
すると中堅を守っていた五十幡が、打球に向かって一直線に猛ダッシュ。自慢の快足を飛ばしてランニングキャッチを披露し、球場からは大きな拍手が起こった。
試合は1-1の引き分け。日本ハムのオープン戦成績は8勝3敗2分となった。
俊足が武器の五十幡だが、今季のオープン戦は打率.320（25打数8安打）と打撃でもアピールを見せている。今季こそ外野のレギュラーに定着し、走攻守で一軍戦力になれるか注目だ。
【実際の映像】これをアウトに！？五十幡の衝撃プレーがこちら
DAZNベースボールのXより
衝撃な守備範囲
五十幡亮汰 快足飛ばして
落下地点に一直線！
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