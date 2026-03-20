大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、キム・ヘソン内野手が開幕二塁レギュラーの有力候補と目されている。同選手はWBCの戦いを終えチームに復帰したが、大会中は落ち気味だった打撃の調子を取り戻そうと意気込んでいるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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キムはWBC前に出場したオープン戦では４試合、打率.462、１本塁打、５打点と好成績を残していたが、WBCでは４試合、打率.083、１本塁打、３打点と低迷。ドジャース復帰後のオープン戦では、17日終了時点で2試合、打率.333といった数字をマークしている。

同メディアは「韓国代表として出場したWBCでは12打数1安打（本塁打1本）にとどまったキムは、スプリングトレーニング終了までに調子を取り戻したいと語った。彼は『WBCでは成績が良くなかった。この最後の1週間は打撃に集中して、開幕ロースターに入れるようにしたい』と語っている」と言及。

続けて、「キムはドジャース復帰後、オープン戦2試合で6打数2安打、1四球、2盗塁を記録しており、確実に良い方向に向かっている。しかし、チームは彼にスイングのフォームを改善し、三振を減らしてほしいと考えている。キムは昨季170打席で52三振を喫し、今春も17打席で6三振している」と記している。

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