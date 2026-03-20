侍ジャパン 最新情報

優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝敗退に終わった。大谷翔平選手や山本由伸投手らを擁していた侍ジャパンがベネズエラに敗戦を喫することは想定外であり、選手起用についてさまざまな声が上がっている。米公式サイト『MLB.com』のマイケル・クレア記者が言及した。

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日本は準々決勝で敗退し、史上初めてベスト4進出を逃したものの、それでも大谷は大会を象徴する存在だったと評価された。「当然のように」と表現されるほど、その影響力は際立っていた。

大谷は大会初打席でいきなり二塁打を放つと、続く打席では満塁本塁打を記録するなど、序盤から強烈なインパクトを残した。今大会では指名打者（DH）としての出場に限られていたが、それでもなおファンの関心は常に大谷に集まっていた。

ロサンゼルス・ドジャースのレギュラーシーズンで二刀流として出場するため、大谷はWBC期間中も投球練習を続けていた。そのため、前回大会のように二刀流出場を期待する声も多かった。

侍ジャパンの大谷の起用についてクレア氏は「2023年の決勝戦でアメリカを破った時のように、彼がブルペンから颯爽と登場してくれることを期待する侍ジャパンのファンからは、絶えず疑問が飛び交っていた」と言及した。

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