イングランド代表の主力11選手は、日本代表戦へ照準を合わせて調整を行うようだ。

今月のインターナショナルマッチウィークではサッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』にウルグアイ代表、日本代表を迎え、開幕まで3カ月を切ったFIFAワールドカップ2026に向けた強化と調整を図るイングランド代表。現地時間20日にはこの2試合に臨むメンバーが発表されたが、総勢35名の大所帯に。

3チーム分以上の人数を招集した理由についてトーマス・トゥヘル監督は「基本的には2つのグループに分けて調整することにした。これまであまりプレーしていない選手や、あまり試合に出場していない選手も招集し、アメリカ行きのチケットをめぐる競争を促す。金曜日（27日）と土曜日（28日）には10人か11人の選手が合宿に参加し、次の試合に向けて休息を取る。その後、新たなメンバー構成で日本戦に臨む」と明かしていた。

イギリスメディア『BBC』の報道によれば、前述のコメントにあった28日に合流する11名は、前日のウルグアイ戦には出場せず、31日の日本戦の出場に向けて調整を行うという。そのメンバーは今月中に国内リーグとヨーロッパコンペティションを並行して戦っていたエースFWハリー・ケインやFWブカヨ・サカ、MFデクラン・ライスといった主力プレーヤーだという。

この11名に関してはコンディション面で問題なければ、日本戦で出場することは確実だ。今回明かされた途中合流組は以下の通り。

▼GK

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

▼DF

ダン・バーン（ニューカッスル）

マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

▼MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

デクラン・ライス（アーセナル）

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

▼FW

ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）

ブカヨ・サカ（アーセナル）

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）